Reiche Kinder, arme Kinder: Für wen sich Leistung wirklich nicht lohnt

Von wegen fehlende Bereitschaft

Von Dierk Hirschel schließen

Es war schon immer ein Gründungsmythos der Bonner Republik, dass jeder durch harte Arbeit alles erreichen kann. Es gibt klare Verlierer. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Frankfurt – Deutschlands ehemals erfolgreiche Athleten kehren mit leeren Händen aus Budapest zurück. Die Kickerinnen und Kicker scheitern in der Vorrunde. Die deutsche Volkswirtschaft fällt auf den drittletzten Platz unter den Industrieländern zurück. Was ist los im Land der Weltmeister?

Liberale und Konservative beklagen, dass der Deutsche Michel nicht mehr die Ärmel hochkrempelt und anpackt. Seine Leistungsbereitschaft lässt angeblich zu wünschen übrig. Und die Ampel-Regierung fördert den millionenfachen Hang zur „Faulenzerei“ auch noch durch höheres Bürgergeld und Kindergrundsicherung. Scholz und Habecks Sozialklimbim sorgen dafür, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt, so der liberal-konservative Vorwurf.

Tatsächlich gilt das Leistungsprinzip nur noch für wenige. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es war schon immer ein Gründungsmythos der Bonner Republik, dass jeder durch harte Arbeit alles erreichen kann. Auch in den Nachkriegsjahrzehnten wurden Reichtum und Armut häufig vererbt.

Einkommen, Vermögen und Bildung hängen stark vom Elternhaus ab

Einkommen, Vermögen und Bildung hängen hierzulande sehr stark vom Elternhaus ab. Im 21. Jahrhundert wurde die soziale Herkunft immer wichtiger. Unsere Gesellschaft wurde sozial undurchlässiger. Folglich ist der soziale Aufstieg heute mühsamer.

Reiche Kinder haben es bei gleicher Leistungsfähigkeit sechsmal leichter aufs Gymnasium zu gehen als arme Kinder. Sieben von zehn Universitätsabsolventen kommen aus Akademikerhaushalten. Die Hälfte des Bildungserfolgs ist allein auf die soziale Herkunft zurückzuführen.

Die Nachkommen von Geringverdienern brauchen sechs Generationen um ein Durchschnittseinkommen zu erreichen. Millionen Geringverdienende bleiben trotz harter Arbeit arm. Drei von fünf Niedriglohnbeschäftigten arbeiten dauerhaft in gering entlohnten Jobs.

Ein weiterer Verstoß gegen das Leistungsprinzip sind leistungslose Einkommen: Republikweit werden jedes Jahr mehr als 260 Milliarden Euro vererbt. Sechs der zehn reichsten Deutschen sind von Beruf Sohn oder Tochter.

In einer ungleichen Gesellschaft lohnt sich für ganz viele Menschen Leistung nicht mehr. Wer das Leistungsprinzip wieder in Kraft setzen will, muss hier ansetzen. Dann reden wir über einen höheren Mindestlohn, mehr Tarifverträge, weniger prekäre Jobs, höhere Bildungsausgaben und eine umverteilende Steuerpolitik.

Dierk Hirschel ist Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.