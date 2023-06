Psychotherapie: Lange warten auf Hilfe

Der Mangel an Plätzen für Psychotherapie ist groß. Minister Lauterbach muss handeln. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Ein gebrochenes Bein, eine Gehirnerschütterung oder offene Wunden – unvorstellbar, dass solche Beschwerden monatelang unbehandelt bleiben. Bei psychischen Erkrankungen hingegen ist das normal. Auf eine Behandlung beim Psychotherapeuten warten Betroffene im Schnitt fast fünf Monate. Das ist zermürbend: Allen Mut zusammennehmen, Praxis für Praxis durchtelefonieren, immer wieder intime psychische Leiden schildern. Mit dem Ergebnis, überall abgewiesen zu werden oder bestenfalls auf einer endlosen Warteliste zu landen.

Psychische Erkrankungen belasten jedes Jahr etwa 18 Millionen Erwachsene. Immerhin: Das gesellschaftliche Stigma, das psychotherapeutischer Unterstützung lange anhaftete, scheint zu schwinden. Viele Menschen wollen sich Hilfe suchen. Das ist wichtig, weil unbehandelte mentale Leiden im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden können. Jährlich sterben mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Drogen und Mord zusammen.

Zwischen Nachfrage und Angebot an Psychotherapie klafft jedoch eine riesige Lücke. Paradoxerweise mangelt es aber nicht an ausgebildeten Psychotherapeut:innen. Was fehlt, sind Kassensitze – also die Zulassungen für Therapeut:innen, gesetzlich Versicherte behandeln zu dürfen. Dabei wird die Zahl der Kassensitze politisch gesteuert. Doch wurde der Bedarf zuletzt vor über 20 Jahren festgeschrieben und seitdem nie ausreichend angepasst. Demgegenüber steht die erhöhte Nachfrage an Plätzen: Laut Bundespsychotherapeutenkammer dürfte sich diese im selben Zeitraum verdoppelt haben. Insbesondere seit der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Therapie noch einmal stark gestiegen.

Die Ampel-Koalition hat dieses Problem erkannt und sich in ihrem Koalitionsvertrag dazu bekannt, die Wartezeiten für Therapieplätze zu reduzieren. Doch passiert ist seitdem nichts. So sehr sich Gesundheitsminister Lauterbach während der Corona-Pandemie profilierte, so wenig tut er nun – seit Ende der Pandemie – für die Nachsorge. Dabei ist es seine Aufgabe, sicherzustellen, dass auch die aus der Pandemie entstandenen psychischen Folgen abgefangen werden. Die Nachwehen spürt die Gesellschaft schließlich bis heute...

