Privates Gut oder kommerzielle Ware?

Von: Franz Knieps

Wenn Pharma-Unternehmen mit Daten von Krankenkassen arbeiten wollen, sollten sie hierfür einen Beitrag an die Solidargemeinschaft leisten müssen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Charité Professor Heyo Krömer wird das Bonmot zugeschrieben, in zehn Jahren sei Datenschutz die häufigste Todesursache in Deutschland. Was soll uns das sagen? Kein Zweifel, das deutsche Gesundheitswesen hinkt bei der digitalen Transformation anderen Ländern hinterher. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Es ist nicht allein der Datenschutz, der von Kritiker angeführt wird. Deutschland geht bei vielen Schritten der Transformation nicht selten eigene Wege, obwohl sich längst europäisch andere Standards durchgesetzt haben.

Beim Datenschutz gelten EU-Normen unmittelbar. Was damit machbar ist, zeigen die skandinavischen Staaten. Wir haben die bürokratischen Einschränkungen in den Gesundheits- und Sozialgesetzen nicht den europarechtlichen Möglichkeiten angepasst, sondern beharren auf einem alten Verständnis von Datenschutz als Abwehrrecht gegen den Staat. Ein moderner Datenschutz muss aber vor allem die Teilhabe am medizinischen Fortschritt gewährleisten. Dieser Fortschritt stützt sich ganz wesentlich auf die Analyse großer Datenmengen und eine Diagnostik zur Entwicklung passgenauer Therapiekonzepte. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist hier zu einer freiwilligen Datenspende bereit. So weit, so unproblematisch.

Problematisch wird es, wenn Gesundheitsdaten nicht nur Universitäten und staatlichen Forschungsinstituten, sondern auch kommerziellen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Aufhorchen lässt die Bemerkung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass der pharmazeutischen Industrie über die freie Datennutzung der rote Teppich ausgerollt werden soll, damit sie im Lande forschen und produzieren.

Ob diese Rechnung aufgeht, erscheint fraglich. Trotz der Zurverfügungstellung aller Gesundheitsdaten ist Island kein Pharmastandort geworden. Problematisch daran ist jedoch, dass Daten zu Waren werden. Dabei ist festzuhalten, dass allein Versicherte und Patienten Eigentümer der persönlichen Gesundheitsdaten sind. Nur mit ihrer Zustimmung darf darüber verfügt werden. Und wenn Unternehmen mit Daten etwa von Krankenkassen arbeiten wollen, müssen sie hierfür einen Beitrag an die Solidargemeinschaft leisten. Der kann vorab in Form einer Gebühr oder nachgelagert im Verfahren der Preisfestsetzung eines neuen Produkts erfolgen. Wie war das mit der „Entökonomisierung“ des Gesundheitswesens, Herr Minister?

Der Autor ist Vorstand des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen.