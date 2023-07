Mercosur-Abkommen: Schlecht für Lateinamerika

Von: Roland Süß

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der brasilianische Präsident Lula wollen ein gemeinsames Abkommen schließen. © Fotoarena/Imago

Das EU-Mercosur-Abkommen sollte gestoppt werden. Statt Klimaschutz und Menschenrechte verteidigt es vor allem die neokoloniale Aneignung von Rohstoffen durch den Westen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Beim EU-Lateinamerika-Gipfel (EU-CELAC-Gipfel) am Montag und Dienstag dieser Woche stand das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Die Verhandlungen wurden vor 24 Jahren aufgenommen. 2019 gab es zwar zunächst eine politische Einigung, diese wurde aber von einigen nationalen Parlamenten in Europa abgelehnt. Im Oktober 2020 gab es im Europäischen Parlament eine Entscheidung, dass das EU-Mercosur-Abkommen in seiner jetzigen Form nicht ratifiziert werden könne.

Daher schlug die EU-Kommission ein Zusatzprotokoll zum Schutz der Umwelt, des Klimas und der Menschenrechte vor. Dieses Zusatzprotokoll ändert jedoch nicht das verhandelte Abkommen, es beinhaltet auch keine Durchsetzungsmechanismen. Die vorgeschlagene Zusatzerklärung wollen die Mercosur-Staaten bislang auch nicht akzeptieren. Zwar sagte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, das Abkommen könne bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Er sagte aber auch: „Wir sind nicht an Abkommen interessiert, die uns dazu verdammen, für immer Exporteure von Rohstoffen, mineralischen Produkten und Öl zu sein.“

Unsere aktuelle Bundesregierung hat in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie deutlich gemacht: „Eine jederzeitige Verfügbarkeit vieler Grund- und Rohstoffe auf dem Weltmarkt ist nicht mehr gesichert. Daher gilt es, bestehende einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren“, damit ist vor allem die Abhängigkeit von China gemeint. Den Rohstoffverbrauch zu senken, ist für die Bundesregierung jedoch keine Option, sondern er soll ausgeweitet werden. Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer und Lithium werden für die Energiewende benötigt.

Alternativen zum Wachstumsmodell sind nicht vorgesehen. Das Klima lässt sich aber nicht mit „grünen“ Wachstumsstrategien und neokolonialer Aneignung von Rohstoffen schützen, wenn als Konsequenz in Lateinamerika durch Extraktivismus Natur und Lebensgrundlagen zerstört werden.

Internationaler Protest spricht daher auch beim EU-Mercosur-Abkommen von einem klimaschädlichen Abkommen, das sofort gestoppt werden sollte. Es ignoriert die planetarischen Grenzen und ist Gift für Menschenrechte und Klimaschutz.

Der Autor ist Handelsexperte des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac.