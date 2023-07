Mehr Transparenz und Qualität

Von: Franz Knieps

Teilen

Im Ringen um eine Krankenhausreform ist eine grundsätzliche Verständigung von Bund und Ländern auf Eckpunkte erreicht. © dpa

Auch wenn der Teufel im Detail liegt, der Kompromiss zur Krankenhausreform ist zielführend. Da ist es gleich, ob auf dem Etikett Revolution oder Reform steht. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Am Montagnachmittag stieg weißer Rauch über dem Regierungsviertel in Berlin auf. Das Konklave aus den Gesundheitsministern von Bund und Ländern hatte sich endlich auf die Grundsätze einer Krankenhausreform geeinigt. Nur der bayerische Gesundheitsminister kündigte an, sein Land werde einer solchen Reform nicht zustimmen. Na und. Bayern hat auch dem Grundgesetz nicht zugestimmt.

Fakt ist: Die gegenwärtige Krankenhausstruktur wird den Herausforderungen nicht gerecht. Auch wenn im internationalen Vergleich ausreichend Ärzte und Pflegekräfte im stationären Sektor arbeiten, das Personal ist auf zu viele Einrichtungen verteilt. Zugleich verlangt die moderne Medizin eine stärkere Spezialisierung. Schließlich ist unbestreitbar, dass die Qualität der Behandlungen von der Menge der durchgeführten Eingriffe abhängt.

All dies ist allein mit mehr Geld nicht zu lösen. Der Bundesfinanzminister ist nicht bereit, zusätzliche Milliarden für Krankenhäuser auszugeben, die Bundesländer erfüllen schon die bestehenden Investitionsverpflichtungen nicht. Das hindert die nicht, lauthals ihre Planungskompetenzen zu verteidigen und jegliche Standortdiskussion zu unterbinden.

Dem steht aber eine Bundeskompetenz für die Klinikfinanzierung einschließlich der Bestimmung und Sicherung der Qualität gegenüber. Es ist keinesfalls so, dass die Krankenversicherung jedwede Leistung in jedem beliebigen Haus zu noch so schlechter Qualität bezahlen muss.

Mit diesem Pfund hat Karl Lauterbach klug gewuchert. Er will mehr Transparenz über die Qualität der stationären Versorgung herstellen und die Bezahlung von Leistungen an die Einhaltung von Standards knüpfen. Insoweit konnte er die Mehrheit von 14 Bundesländern überzeugen. Diese können sich auf die Fahne schreiben, dass das ungeliebte Fallpauschalensystem zumindest teilweise durch eine Finanzierung über Vorhaltepauschalen ersetzt wird. Das wird vor allem der Versorgung auf dem Lande zugutekommen. Es entspricht auch den Wünschen der Bevölkerung. Sie will eine flächendeckende Grundversorgung einschließlich Notfallversorgung.

Für aufwendige Behandlungen sind die Menschen durchaus bereit, eine zumutbare Entfernung zurückzulegen. Auch wenn der Teufel im Detail liegt, hier wurde ein zielführender Kompromiss gefunden. Da ist es gleich, ob auf dem Etikett Revolution oder Reform steht.

Der Autor ist Vorstandschef des BKK-Dachverbands.