Lernen mit Alexa

Wir müssen uns den technischen Fortschritt zu nutze machen.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie zu Schulzeiten das kleine Einmaleins lernen mussten? Meine Eltern sind schier an mir verzweifelt, weil ich mir das Ergebnis von 7x6 partout nicht merken konnte. Es sind einige unentspannte Wochenenden mit viel Üben ins Land gegangen, bis ich das Einmaleins beherrschte. Die Kinder von heute haben es leichter. Sie besitzen eigens dafür entwickelte Lernprogramme, die unermüdlich frisch und motivierend Feedback und Hinweise geben.

Gastwirtschaft Unsere tägliche Kolumne von Gastautorinnen und Gastautoren im Wirtschaftsteil. Heute: Susanne Heinz, in der Erwachsenenbildung tätig und Expertin für Personalentwicklung.

Ich war ganz schön verblüfft, als ich hörte, dass die sechsjährige Tochter einer Freundin, die in diesen Tagen eingeschult wird, bereits lesen und schreiben kann – dank Alexa. Als sie ihrem Vater einen Brief schreiben wollte, fragte sie einfach „Alexa, wie buchstabiert man Papa“ und bekam von der Sprachassistentin diese und viele weitere Antworten. Am Abend hielt sie ihrem Vater einen kleinen selbst geschriebenen Brief entgegen. Durch das schnelle Ergebnis motiviert, lernte sie mit Begeisterung weiter und beherrscht mittlerweile das ganze Alphabet.