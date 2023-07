Lehrstück des Lobbyismus

Von: Imke Dierßen

Die Anstrengungen der Gaslobby haben sich gelohnt. © Bernd Weißbrod/dpa

Gaskonzerne und ihre Lobbyverbände stemmen sich mit aller Kraft gegen das Ende ihrer lukrativen fossilen Geschäftsmodelle. Behilflich sind dabei Lobbynetzwerke, privilegierte Zugänge in die Politik und von PR-Agenturen erarbeitete Erzählungen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Nach der Sommerpause wird der Bundestag das Heizungsgesetz beschließen. Die Vehemenz, mit der um die Zukunft des Heizens gestritten wird, ist nur mit einem Blick auf die mächtige Gas-Lobby verständlich.

In den vergangenen Monaten wehrten sich die Gaskonzerne und ihre Lobbyverbände mit aller Kraft gegen das Ende ihrer lukrativen fossilen Geschäftsmodelle. Behilflich waren dabei lang etablierte Lobbynetzwerke, privilegierte Zugänge in die Politik und von PR-Agenturen erarbeitete Lobbyerzählungen.

Die Gas-Lobby hat in der Debatte über das Gesetz eine Erzählung stetig wiederholt: Heizen mit Wasserstoff sei angeblich klimafreundlich und könne den Weiterbetrieb bestehender Gasinfrastruktur ermöglichen. Doch das ist irreführend: Laut Meinung vieler Expert:innen ist das Heizen mit Wasserstoff viel zu teuer und ineffizient, zudem wird der tatsächlich klimaneutrale Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kaum zur Verfügung stehen. Die größten Gaslobby-Verbände argumentierten jedoch mit Studien, die von ihnen finanziert wurden, und konnten die Debatte bestimmen.

Wichtige Energiepolitiker:innen bindet die Gaslobby außerdem gezielt eng an sich. So ist der SPD-Abgeordnete Andreas Rimkus viel gefragter Redner auf Lobbyveranstaltungen zum Thema Wasserstoff, etwa beim Lobbyforum „H2vorOrt“. Rimkus hat an führender Stelle das Gesetz mitverhandelt – da überrascht es kaum, wenn die unrealistische und viel zu teure Option auf Heizen mit Wasserstoff nun in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde.

Einer der lautesten Gegner eines schnellen Ausstiegs aus dem Heizen mit Gas war der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler. Er ist zudem Geschäftsführer der Denkfabrik Prometheus, über deren Finanzierung er konsequent schweigt. Sein Institut ist allerdings eng mit dem Atlas-Netzwerk verbunden, das in den USA mit Unterstützung vom Öl- und Gaskonzern Exxon Stimmung gegen Klimaschutz macht. Kein Wunder also, dass er in der Debatte über das Heizen wie ein Sprachrohr der Gaslobby auftrat.

Die Bemühungen der Gaslobby haben sich gelohnt. Mieter- und Verbraucherverbände dagegen warnen nun vor Kostenfallen, wenn weiter neue Gasheizungen eingebaut werden. Umweltverbände sehen den Klimaschutz in Gefahr. Der Streit über das Heizungsgesetz ist leider ein Lehrstück über unausgewogenen Lobbyeinfluss.

Die Autorin ist Geschäftsführerin der Transparenz-Initiative Lobby-Control.