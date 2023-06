Lasst Euch nicht kaufen!

Queere Prides müssen antikapitalistisch sein. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

In den USA wurden dieses Jahr schon 480 Anti-LGBTQ-Gesetzesentwürfe eingebracht, von denen viele vor allem in republikanisch regierten Bundesstaaten zum Gesetz wurden. Neu sind Gesetze, die Drag verbieten sollen. Bei genauerer Betrachtung der Gesetzesvorschläge fällt aber auf, dass sie nicht präzise formuliert sind. Sie könnten also gegen jeden instrumentalisiert werden, der sich nicht gemäß traditioneller westlicher Geschlechternormen kleidet oder trans* ist. Gesetze, die an die 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts erinnern.

Einige CSU-Mitglieder sind auf diesen Zug aufgesprungen und wollten im Mai eine Drag-Lesung in München verbieten. Der Christopher Street Day (CSD) München hat daraufhin den CSU-Wagen für die Parade verboten. Da drängt sich die Frage auf: Warum gibt es überhaupt Wagen von Parteien auf einem CSD, besonders einen von der CSU?

Vor 54 Jahren protestierten Queers aufgrund gewalttätiger Razzien und Repressionen in der Christopher Street in New York gegen die Polizei. Inzwischen hat sich die öffentliche Meinung hin zu Inklusion und Gleichberechtigung verändert. Unternehmen und Parteien passen ihr Image an, um sich zu vermarkten. Allerdings setzen die allerwenigsten Parteien konsequent progressive Gesetze durch. Viele Unternehmen, die sich während dem Pride Month mit Regenbögen schmücken, unterstützen eigentlich konservative Politiker:innen in Wahlkämpfen.

LGBTQ*-Personen sind nicht nur von Queerfeindlichkeit bedroht, sie sind auch häufiger von Armut und Obdachlosigkeit betroffen. Für trans*-Personen und mehrfachmarginalisierte queere Personen sieht es noch düsterer aus. Unser Ziel darf nicht nur der Abbau von Vorurteilen sein. Letztlich braucht es die Überwindung der profitorientierten und wachstumsfixierten Wirtschaftsweise, um die Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen und unserer natürlichen Lebensgrundlage zu beenden.

Zum Glück gibt es aber immer mehr Prides, die explizit antikapitalistisch und intersektional sind und sich nicht von Unternehmen und Parteien kaufen lassen. In Leipzig fand diesen Monat zum vierten Mal „The future is intersectional“ statt und in vielen anderen Städten wie Dresden oder Berlin, aber euch international gibt es ähnliche Initiativen.

Parwaneh Mirassan arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie zu den Themen sozial-ökologische Transformation und Intersektionalität.