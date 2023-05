Koloniale Ausbeutung

Mercosur-Abkommen

Auch heute spielt Lateinamerika überwiegend die Rolle des Rohstofflieferanten. Genau darauf soll der Kontinent langfristig festgenagelt werden, wenn es jetzt um neue Handelsverträge geht. Die Kolumne „Gastwirtschaft“

Wir Lateinamerikaner sind arm, weil der Boden, auf dem wir gehen, reich ist.“ So lautete eine der Thesen des uruguayischen Schriftstellers Eduardo Galeano. Über 50 Jahre nach seinem Buch „Die offenen Adern Lateinamerikas“ hat die Kritik an kolonialer Ausbeutung nicht an Bedeutung verloren. Auch heute spielt Lateinamerika überwiegend die Rolle des Rohstofflieferanten. Genau darauf soll der Kontinent langfristig festgenagelt werden.

In der vergangenen Woche wurden in Brüssel die Weichen gestellt für die angestrebten EU-Freihandelsabkommen mit Chile und Mexiko. Ganz oben auf der Tagesordnung stand zudem der Handelsvertrag mit dem Mercosur-Raum, zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören. Dabei steht das Abkommen im krassen Widerspruch zu Umwelt- und Klimaschutz, zu Ernährungssouveränität und zur Einhaltung von Menschenrechten.

Doch seit Lula zum neuen Präsidenten Brasiliens gewählt wurde, drängt die EU auf eine rasche Ratifizierung. Deutschland unterstützt die Kommission bei ihrem Ansatz, der Kritik mit völlig unzureichenden Zusatzklauseln den Wind aus den Segeln zu nehmen. Gerade in Kreisen der Ampelkoalition wird das Mercosur-Abkommen dafür aktuell in ein schmeichelhaftes grünes Licht gerückt und als notwendiges Instrument für Waldschutz, Hungerbekämpfung und Wohlstand angepriesen.

Doch von der Senkung der Zollschranken profitieren in erster Linie das internationale Agrobusiness, die Lebensmittel- und Automobilindustrie. Kleinbäuerliche Gemeinden, Indigene und Arbeiter:innen bezahlen die Rechnung mit der weiteren Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen und der Aushöhlung ihrer Rechte. Schätzungen gehen von mindestens fünf Prozent zusätzlicher Entwaldung jährlich im Mercosur-Raum aus.

Nicht zuletzt wird argumentiert, „dass wir, wenn wir das Handelsabkommen nicht abschließen, die Region China überlassen“. Dabei ist Brasilien im Agrarsektor schon heute zweitwichtigster EU-Handelspartner.

Lateinamerika verdient eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die Bundesregierung hat jetzt die Möglichkeit zu beweisen, dass hinter der proklamierten feministischen Außen- und Entwicklungspolitik keine leere Worthülse steckt. Es liegt in ihren Händen, sich für ein neues Verhandlungsmandat auf der Basis von Gerechtigkeit, Menschenrechten und Klimaschutz einzusetzen.

Der Autor ist Lateinamerika-

Referent bei der Menschenrechtsorganisation Fian.