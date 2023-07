Klimafonds: Hilfe für arme Staaten

Von: Carsten Herrmann-Pillath

Teilen

Solarkraft-Anlage im Süden Indiens. © dpa

Wir brauchen einen globalen Klimafonds, damit auch der globale Süden die nötigen Investitionen in erneuerbare Energien leisten kann. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

In den nächsten Jahrzehnten ist der Klimawandel die zentrale Herausforderung für nationale und internationale Wirtschaftspolitik. Eine Schlüsselfrage ist, wie die legitimen Hoffnungen auf wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand jener Mehrheit der Weltbevölkerung erfüllt werden können, die noch in Armut und prekären Verhältnissen leben. Rezepte einer grünen wirtschaftlich-technischen Revolution lassen sich leicht in den entwickelten Industrieländern umsetzen, wo die finanziellen Ressourcen vorhanden sind. Viele Länder des globalen Südens müssen aber konstatieren, dass zwar die Sonne reichlich scheint, damit aber noch längst nicht gesichert ist, dass erneuerbare Energien mobilisierbar sind: Man denke an die erforderlichen gewaltigen öffentlichen Investitionen in die Stromnetze.

So kommt es, dass manche Regierung an der Kohle festhält, weil diese doch vergleichsweise billiger scheint, und dass Öl unverzichtbar für die Staatsfinanzierung bleibt. Die oft schwierige Haushaltslage in Ländern des globalen Südens ist der wichtigste Hemmschuh sozialökologischer Transformation, und es darf auch nicht verschwiegen werden, dass diese Problematik oft durch Fehlverhalten mächtiger Eliten mitverursacht wird.

Länder wie Indien und Indonesien sehen außerdem das Wirtschaftswachstum nicht nur als eine Frage der Entwicklung zu Gunsten ihrer Bevölkerung, sondern auch als Weg zu globalem Einfluss und geopolitischem Gewicht. Vor diesem Hintergrund rückt der Klimawandel in nachgeordnete Positionen der Liste selbst mittelfristiger Prioritäten.

Gefordert ist daher eine grundlegende Umgestaltung internationaler Institutionen, jenseits des Durchwurstelns in internationalen Verhandlungen zur Klimapolitik. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine globale Finanzarchitektur geschaffen, die auf Wachstum und Entwicklung fokussiert war und ist. Internationaler Währungsfonds und Weltbank haben den Klimawandel zwar als wichtige Aufgabe identifiziert, doch sind sie strukturell und hinsichtlich ihrer Expertise nur eine zweitbeste Lösung der anstehenden Probleme. Eine Überfrachtung mit unterschiedlichen Zielen wird vorhandene Funktionsdefizite nur verschärfen. Gefordert ist ein mächtiger und qualifizierter internationaler Planetary Climate Financial Fund, der Staaten mit schwierigen Haushaltslagen bei der Transformation unterstützt und berät.

Der Autor ist Volkswirt und Professor und Fellow am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt.