Keine Lust auf Leadership?

Von: Nicole Truchsess

Führungskräfte sollten Orientierung geben. Keine Führung ist keine Option. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Time to hire, der Zeitraum bis eine Stelle in Deutschland wieder erfolgreich nach Bekanntgabe der Veränderung neu besetzt wird, hat sich im Durchschnitt von 78 auf 121 Tage erhöht. Tendenz steigend. Die Rekrutierungskosten auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sich kontinuierlich und es fehlt Personal nicht nur in den Fach-, sondern auch in den Human-Resources-Abteilungen.

Parallel zeigt sich dadurch ein anderes Phänomen in den Führungsetagen vieler Unternehmen: Die mangelnde Lust an der Führungsaufgabe an sich gepaart mit der sichtbar zunehmenden Hilflosigkeit in der eigenen Rolle als Leader.

Immer mehr Führungskräfte beklagen deutlich ihre schwache Position und die fehlenden Instrumente für die Umsetzung ihrer Aufgaben und Verantwortungsbereiche.

Verwunderlich sind daher auch nicht Aussagen wie „Wir dürfen unsere Erwartung an der Stelle nicht zu hochschrauben. Die Generation Z verlieren wir in solchen Momenten.“ oder „Ich will in Anbetracht der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt gar nicht von Leistung in Zahlen, Daten und Fakten sprechen. Ich möchte hinsichtlich der Performance meines Teams lediglich ein besseres Gefühl haben und nicht zu viel Druck ausüben.“

Die Angst, durch unpopuläre Maßnahmen oder deutliche Reaktionen auf Schlechtleistung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren, ist groß. Die Aussicht, erneut eine Stelle besetzen zu müssen, treibt vielen Führungskräften Schweißperlen auf die Stirn und führt dazu, dass man inkonsequent wird, gar nicht auf Fehlleistungen reagiert oder bewusst wegschaut.

Mangelnde Klarheit der gegenseitigen Erwartungshaltung zieht jedoch ein geringes Sicherheitsgefühl nach sich und schafft Verbindlichkeit im Arbeitsleben ab.

Es geht an der Stelle nicht darum, mit allen Mitteln Druck auszuüben, seine Macht als Führungskraft zu demonstrieren oder gar zu missbrauchen, sondern als Vorbild und Leitfigur sinnstiftend Orientierung zu geben.

Gerade in unsicheren Zeiten sehnen sich nicht nur junge Menschen nach mehr Rückhalt und Stärke. Fordern und fördern in einer gesunden Balance ist die Lösung. Und somit ist keine Führung keine Option.

Die Autorin ist Unternehmerin, Personalexpertin und schreibt Bücher. Zuletzt erschien von ihr „Mehr Bewerber!“.