Karriere und Beruf: Einfach quer einsteigen

Von: Silke Grotegut

Teilen

Warum nicht mal etwas ganz anderes machen im Beruf? © Heiko Rebsch/dpa

Wie der Jobwechsel gut gelingen kann. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Für jüngere Generationen ist es selbstverständlich, nicht mehr 40 Jahre im gleichen Job zu arbeiten. Manchmal soll es aber auch gleich eine ganz neue Branche sein. Fast 50 Prozent aller Arbeitnehmer:innen wechseln im Laufe ihrer Karriere den Beruf als Quereinsteiger. Oft nehmen sie dafür Gehaltseinbußen in Kauf oder steigen auf einem niedrigeren Level ein. Der zunehmende Fachkräftemangel macht den Quereinstieg jedoch immer leichter, wenn man ein paar Dinge beachtet.

Bei diesem Schritt stehen wir uns meistens erst einmal selbst im Weg. Ich selbst hatte sechs Jahre studiert, nur um nach zwei Monaten im ersten Job festzustellen, dass ich aufs falsche Pferd gesetzt hatte. Das, was ich gut kann, war in diesem Job gar nicht gefragt. Ich dachte erst, es sei ein totales Desaster. Dabei gibt es viele Berufe, bei denen vor allem soziale Kompetenzen gefragt sind. Die meisten Quereinsteiger findet man daher in den Bereichen Personal, Logistik, Administration, Vertrieb oder Kundenbetreuung. Als Quereinsteiger gilt allerdings schon, wer eine Tätigkeit ohne die sonst übliche Ausbildung aufnimmt, wie zum Beispiel ein Ingenieur aus dem Anlagenbau, der in den Vertrieb wechselt. Seine Tätigkeit baut auf seiner technischen Erfahrung auf, aber er braucht hier noch ganz andere Kompetenzen, wie die Fähigkeit, Kundenbeziehungen aufzubauen oder zu verhandeln.

Je weiter man sich von seiner ursprünglichen Fachkompetenz entfernt, desto anspruchsvoller wird es, potenzielle Arbeitgeber von sich zu überzeugen. Dabei verfügen wir über viele übertragbare Fähigkeiten. Wer eine Liste macht mit allen aktuellen Tätigkeiten und welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Stärken dafür nötig sind, kann sie schnell als Argumente anführen.

Wer das Stichwort Quereinsteiger in gängigen Jobbörsen eingibt, findet bereits viele Stellen, die offen sind für Bewerber:innen aus anderen Bereichen. Auf jeden Fall ist es wichtig, klar die eigene Motivation für den Wechsel zu beschreiben. Und zu zeigen, dass einem die damit einhergehenden Veränderungen und Konsequenzen bewusst sind. Wer sich früh mit anderen Menschen aus der angestrebten Branche oder mit einem ähnlichen Job vernetzt und austauscht, sollte damit keine Probleme haben.

Die Autorin war Personalerin bei der Deutschen Telekom. Seit 2015 unterstützt sie als Bewerbungs- und Karriereberaterin Menschen bei ihrer beruflichen Neuorientierung.