Karriere besser planen

Von: Silke Grotegut

Es lohnt sich, in berufliche Alternativen zu investieren - nicht nur finanziell.

Ein Urlaub im Warmen, eine gute Kaffeemaschine, der monatliche Friseurbesuch, vielleicht sogar für den Hund – wir investieren viel im Laufe des Lebens. Nur bei dem Investment in die eigene Karriere sind wir äußerst zurückhaltend. Dabei kann sich gerade das für Angestellte lohnen.

Selbstständige sind es gewohnt, Zeit und Geld in die eigene Marke zu stecken, in Pitches und Kundengewinnung, um neue Aufträge zu bekommen. Dieses Mindset haben Angestellte oft nicht. Dabei geht es auch bei Arbeitnehmer:innen häufig um viel Geld. Erst recht, wenn man das über Jahre hochrechnet, in denen sie in einem Job verharren, in dem sie weder richtig gefordert sind noch entsprechend ihrer Fähigkeiten entlohnt werden. Warum also die eigene Karriere weitestgehend dem Zufall überlassen?

Wer nicht auf Angebote warten will, um größere Sprünge zu machen, oder merkt, dass es Zeit ist weiterzuziehen, sollte sich einmal mit Newplacement auseinandersetzen. Profisportler:innen suchen sich meistens auch einen Coach und ein Management, um sich sowohl inhaltlich weiterzuentwickeln, als auch die besten Bedingungen und Positionen auszuhandeln.

Eine gute Newplacement-Beratung hilft ebenfalls bei beidem: Bei der Neuorientierung im Job geht es nicht nur darum, mehr Gehalt oder einen besseren Titel rauszuschlagen, sondern auch darum, bei der Entscheidung für oder gegen eine Stelle unbewusste Anteile mit einzubeziehen, die private und berufliche Bedürfnisse berücksichtigen. Sogar der Wechsel in eine komplett andere Branche oder Fachrichtung ist mit der guter Vorbereitung möglich, wenn uns die Leidenschaft dorthin zieht.

Egal, welche Ambitionen man hat: Wer darauf wartet, dass sich von allein etwas ergibt, hat nur Lotteriegewinnchancen. Auch auf passende Stellenausschreibungen muss man nicht warten. Sie werden eh immer seltener, vor allem je höher man die Karriereleiter erklimmt. Initiativbewerbungen können eine echte Karriereabkürzung sein. Wer zudem ein bisschen Zeit in seine Social Business Profile investiert, bekommt plötzlich mehr und bessere Angebote von Firmen oder Headhuntern.

Je klarer die Ziele sind und je mehr Jobangebote zur Auswahl stehen, desto selbstbestimmter können wir die eigene Karriere steuern, und nicht nur größere, sondern auch bessere Karrieresprünge machen.

Die Autorin war Personalerin

bei der Telekom. Jetzt unterstützt

sie Menschen bei ihrer beruflichen

Neuorientierung.