Ist der Kollege nun blau, rot oder doch grün?

Von: Stephanie Borgert

Teilen

Persönlichkeitstests in Unternehmen sind selten wirklich sinnvoll. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Sind Sie blau, rot, grün oder gelb? Verstehen die Frage nicht, dann gehören Sie zu den wenigen Menschen, die noch nicht per DISG-Persönlichkeitstest etikettiert sind. In vielen Unternehmen erlebt das sogenannte DISG-Modell seinen zigsten Frühling und Menschen werden so in die Kategorien dominant (rot), initiativ (gelb), stetig (grün), gewissenhaft (blau) einsortiert.

Das ist sehr hilfreich für die Zusammenarbeit, oder nicht? Der Kollege ist laut Modell blau und das erklärt geradezu vortrefflich, warum bei ihm immer alles zu 100 Prozent korrekt sein muss. Und dass die Kollegin rot ist, wird in jeder Besprechung klar. Immer will sie die Moderation übernehmen und das letzte Wort haben.

Das Problem wird schon bei den Formulierungen deutlich. Die Menschen nehmen diese Kategorisierung nicht als einen ersten Hinweis wahr, sondern als Hauptmerkmal einer Persönlichkeit, wenn nicht sogar als einziges. So wird fortan alles auf die Farbkategorie gemünzt und damit erklärt. Ich erlebe immer wieder in Unternehmen, dass die Mitarbeitenden und Führungskräfte sich mit „ihren Farben“ ansprechen. Klaus, der Grüne. Olivia, die Gelbe.

Wir können keinem Menschen gerecht werden, wenn wir ihn in genau eine Schublade stecken und das sprachlich fortlaufend zementieren. So sehen wir in Klaus irgendwann nur noch seine „grünen“ Anteile und trauen ihm, im schlimmsten Fall, auch nur noch entsprechende Aufgaben zu. Eindimensionaler Klaus, eindimensionale Arbeit.

Ein zweites Problem besteht in Ursprung und Wissenschaftlichkeit. Ein Blick in den Wikipedia-Eintrag reicht, um zu erkennen, dass dieses Modell seit den 1920er Jahren kaum weiterentwickelt wurde. Der Versuch, eine wissenschaftliche Validierung zu finden, läuft ins Leere. Zu guter Letzt liegt dem Ganzen als Quelle der Typologisierung die Beobachtung an 250 verhaltensauffälligen Kindern und Persönlichkeitsstudien texanischer Gefängnisinsassen zugrunde.

Es ist mehr als wünschenswert, dass in Unternehmen zuerst über mögliche Wirkungen solcher Tests nachgedacht wird, dann nach validierten Methodiken geschaut und frühestens dann eine Auswahl getroffen wird. Wir könnten aber auch die Menschen und ihre Persönlichkeit in Ruhe lassen und miteinander über Wertschöpfung sinnieren. Da darf dann jeder seine „Teile“ einbringen.

Die Autorin ist Managementberaterin. Zuletzt erschien von ihr das Buch „Erfolg ist ein Mannschaftssport“.