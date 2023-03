Industrie ist nicht alles

Von: Dierk Hirschel

Teilen

Nicht nur die Industrie sollte finanziell unterstützt werden. Investitionen müssen auch im Dienstleistungssektor möglich sein.

Die Industrie leidet unter der Energiekrise und ächzt unter hohen Gas- und Strompreisen. In den USA bekommen Firmen Öl und Gas fast geschenkt. Zudem schnürte Biden unlängst ein großes Investitions- und Subventionspaket. In Berlin herrscht Panik. Politiker fürchten, dass BASF, Bayer, Thyssen Krupp & Co schon bald abwandern. Die deutsche Industrie schwebt angeblich in Lebensgefahr.

Deswegen holt die Ampel jetzt den Rettungswagen: Industriestrom soll subventioniert, Investitionen gefördert und Planungsverfahren beschleunigt werden. Doch Vorsicht! Der Industrie geht es besser als behauptet. Die Branche hat genug Aufträge und vielerorts sprudeln Gewinne und Dividenden. Schließlich sind Energiekosten nur ein Standortfaktor unter vielen. Der Energieverbrauch macht lediglich 1,5 Prozent der industriellen Produktionskosten aus. Nur Energiefressern steht das Wasser bis zum Hals.

Um Missverständnisse auszuschließen: Industrie ist wichtig. Die Wertschöpfungsketten müssen klimagerecht umgebaut werden, ohne dass Betriebe kollabieren. Zur Wahrheit gehört aber auch: Vier Fünftel der Wertschöpfung unserer Volkswirtschaft findet im Dienstleistungssektor statt. Dort arbeiten drei von vier Beschäftigten. Die Erzählung von der Industrie als einziger Wohlstandsquelle ist ein Märchen. Industrie, Daseinsvorsorge und Sozialstaat dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Der ökologische Umbau unserer Industrie muss politisch gestaltet werden. Das gibt es nicht umsonst. Allein die Industriestromsubventionierung würde jährlich 13 Milliarden Euro kosten. Auch muss der Investitionsstau und Personalmangel im Gesundheits- und Bildungswesen sowie beim ÖPNV angegangen werden. In Kitas, Schulen und Krankenhäuser müssen 85 Milliarden Euro investiert werden. Das gibt Lindners Haushalt nicht her. Altenpfleger und Erzieherinnen müssten den billigen Industriestrom mit schlechten Arbeitsbedingungen bezahlen.

Dieser Verteilungskonflikt lässt sich auflösen. Investitionen in Industrie, Dienstleistungen, Daseinsvorsorge und Sozialstaat können kreditfinanziert werden. Dafür muss die Schuldenbremse umgangen werden. Dem Bundeswehr-Sondervermögen könnten so Sondervermögen für Bildung und Gesundheit folgen. Höhere Personal- und Sachausgaben sollten über Reichensteuern finanziert werden. Geld ist genug da.

Der Autor ist Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi