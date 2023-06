Hilfe aus einem Guss

Von: Martin Staiger

Teilen

Die Debatte über Sozialleistungen sollte sich weniger auf die Form der Antragstellung, als vielmehr darauf konzentrieren, wie auskömmliche und schlüssige Sozialleistungen gestaltet werden können. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Was haben die von der Ampel angedachte Kindergrundsicherung und das am letzten Wochenende von der CDU präsentierte Kinderzukunftsgeld gemeinsam? Beide Ideen werden so dargestellt, als ob ihre ganz besondere Qualität darin liegt, dass man sie nicht auf Papier, sondern über ein Onlineportal im Netz beantragen können soll.

Eine Sozialleistung wird jedoch nicht durch den Weg, auf dem sie beantragt wird, besser. Ihre Beantragung wird auch nicht unbürokratischer, wenn man statt Kugelschreiber und Papier ein „digitales Endgerät“ benutzt. Man kann auch die Frage stellen, ob tatsächlich mehr Menschen, die einen Anspruch auf eine Sozialleistung haben, einen Antrag stellen werden, wenn dieser über ein Onlineportal einzureichen ist.

Zu befürchten ist eher, dass die Hürde, zum Amt zu gehen, durch die Hürde ersetzt werden wird, sich erfolgreich zu registrieren, sich komplizierte Passwörter einzuprägen und am winzig kleinen Handy-Bildschirm die notwendigen Informationen fehlerlos einzugeben.

Manche Menschen können auch nicht oder kaum mit Internetportalen umgehen. So besteht die Gefahr, dass insbesondere die digital Randständigen Kindergrundsicherung oder Kinderzukunftsgeld nicht beantragen werden.

Die Sozialleistungsdebatte sollte sich weniger auf die Form der Antragstellung, als vielmehr darauf konzentrieren, wie auskömmliche und schlüssige Sozialleistungen gestaltet werden können. Eine Alter und Wohnort nicht berücksichtigende Leistung für Kinder wird, egal wie man sie nennt, diesen Anforderungen eher nicht genügen können. Denn eine Leistung, die für einen Zweijährigen in Chemnitz und für eine Siebzehnjährige in München gleichermaßen ausreicht, lässt sich nicht schaffen, hat doch die Siebzehnjährige in München wegen ihres Alters und ihrer Wohnkosten einen Bedarf, der mindestens doppelt so hoch ist wie der des Zweijährigen in Chemnitz.

Besser als eine Kindergrundsicherung oder ein Kinderzukunftsgeld wäre eine Sozialleistung, in der Bürgergeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt zusammengefasst werden, die dann wahlweise online oder auf einem Papierformular beantragt werden kann.

Der Autor ist Experte für

Sozialrecht.