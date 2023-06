Gramsci für Reiche

Von: Silke Ötsch

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht am 10. Juni bei einer Demonstration gegen die Klimapolitik der Ampelregierung. © Matthias Balk/dpa

Es ist erstaunlich, wer gerade das Soziale entdeckt und sich gegen „die da oben“ richtet. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Ja zum Klimaschutz, aber nein zum Heizungsgesetz“; normale Leute würden sich in Zukunft das Leben nicht mehr leisten können, mahnt Markus Söder. Er warnt vor einer zwangsweisen Veganisierung Deutschlands und einem sinnlosen Leben ohne Schweinebraten. Panik verursacht einigen Konservativen auch eine vermeintliche De-Industrialisierung Deutschlands, gendergerechte Sprache und die erodierende Mobilitätskultur. Es ist erstaunlich, wer gerade das Soziale entdeckt und sich gegen „die da oben“ richtet.

Der Intellektuelle und Kommunist Antonio Gramsci formulierte in den 1920er Jahren das Konzept der Hegemonie. Demnach kann Herrschaft in einer Gesellschaft nicht nur über Zwang, sondern über einen Konsens der Mehrheit hergestellt werden. Eine führende Gruppe übernimmt dabei die intellektuelle und moralische Führung und geht Bündnisse ein. Kulturkampf ist also wichtig. Ironischerweise hat Jahrzehnte später die Neue Rechte das Konzept aufgegriffen. Im Zentrum des rechten Kulturkampfs steht derzeit die sozial-ökologische Transformation.

Umweltpolitik wird laut William Lamb unter anderem mit vier grundsätzlichen Einwänden verzögert. Erstens sei der eigene Anteil an der Gesamtverschmutzung gering. Zweitens seien innovative Techniken die Lösung. Drittens seien Maßnahmen nicht durchgearbeitet oder sozial unausgewogen und viertens provoziere die Politik gegen die menschliche Natur antidemokratische Reaktionen. Eliteforscher Dieter Plehwe beobachtet eine neue Form von Think Tanks, die Umweltmaßnahmen als totalitäre Verschwörung darstellen. Diese Think Tanks verteidigen Eigentum als Selbstzweck und treten aggressiv gegen Verteilungspolitik ein.

Nun instrumentalisieren sie Ängste von Bürger:innen vor dem Wandel, um Interessen zu bedienen, die anderenfalls nicht mehrheitsfähig wären. Wenn bürgerliche Parteien opportunistisch aufspringen, befördern sie den rechtsoffenen Kulturkampf. Die andere Seite sollte sich fragen: Reicht Aufklärung und eine soziale Umsetzung von Umweltmaßnahmen oder braucht es eine erneuerte Gegenhegemonie für die sozial-ökologische Transformation?

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen und Vertretungsprofessorin für Soziologie an der Universität Hamburg.