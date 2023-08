Getreide: Außer Reichweite der Armen

Von: Roman Herre

Das Problem ist nicht, dass es keinen Weizen gibt, sondern dessen Preis. © dpa

Die Weltagrarmärkte haben kein Interesse, den Hunger zu bekämpfen. Der dickste Geldbeutel sichert sich auf den Getreidebörsen die Lieferung.

Russlands Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine sorgt weltweit für Empörung. Dies verschärfe den Hunger in der Welt. Doch die Hungerzahlen steigen schon seit fast zehn Jahren. Das zentrale Problem: Die Weltagrarmärkte sind immer weniger darauf ausgerichtet, den Hunger zu bekämpfen. Der dickste Geldbeutel sichert sich auf den Getreidebörsen die Lieferung.

Schaut man sich die Exporte aus der Ukraine näher an, so landeten zwei Drittel in China, Spanien, Holland, der Türkei und Italien. Mehr als die Hälfte besteht aus Mais, vor allem Futtermais. Am bedeutsamsten für die weltweite Ernährungslage ist hingegen Weizen. Von den knapp neun Millionen exportierten Tonnen Weizen gingen jedoch nur neun Prozent an Länder, die von der UN der niedrigsten Einkommensstufe zugeordnet werden.

Getreideimporte spielen nur eine kleine Rolle für die Ernährungssicherheit vieler afrikanischer Länder

Äthiopien, das in diese Kategorie fällt, erhielt 280 000 Tonnen Weizen. Selbst produzierte das Land im gleichen Zeitraum sieben Millionen Tonnen. Zudem wird der größte Teil des nach Afrika importierten Weizens zur Herstellung von verarbeiteten Lebensmitteln für die Mittel- und Oberschicht verwendet – außer Reichweite der Armen. Grundsätzlich spielen Getreideimporte nur eine untergeordnete Rolle für die Ernährungssicherheit vieler afrikanischen Länder.

Das Welternährungsprogramm (WFP) hat 700 000 Tonnen Weizen aus dem Abkommen auf den Börsen teuer erworben. Diese Menge hätte das WFP auch von anderen Anbietern kaufen können. Das Problem ist nicht, dass es keinen Weizen gibt, sondern dessen Preis. Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Preis und Menge. Aber so zu tun, als ob die ukrainischen Exporte der zentrale Preisfaktor sind, ist nicht redlich. Andere Mengendebatten werden gar nicht geführt. So werden in den USA zwölf Millionen Tonnen Mais – also fast so viel wie über das Getreideabkommen exportiert wurde – erst gar nicht geerntet, weil es sich finanziell nicht lohnt. In der EU werden nur 23 Prozent des Getreides – vor allem Weizen, Mais und Gerste – für die Ernährung verwendet. Der überwiegende Teil wird als Futtermittel, zur Energiegewinnung und industriell genutzt.

Wenn die Preise das Problem sind, fragt man sich nicht zuletzt, warum die Spekulation auf den Agrarbörsen als ein zentraler Preistreiber von der Politik weiterhin nicht angegangen wird.

Der Autor ist Experte für Landwirtschaft, Landkonflikte und Agrarhandel bei der Menschenrechtsorganisation Fian.