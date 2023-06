Generierte Gemälde

Von: Ruth Polleit Riechert

Teilen

Ein Besucher betrachtet KI-generierte Werke des Filmemachers Bennett Miller in der Gagosian Gallery in New York. © IMAGO/Agencia EFE

Künstliche Intelligenz macht auch vor der Kunst und dem Kunstmarkt nicht Halt. Das kann am Ende (fast) allen Beteiligten nutzen.

Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI) ist derzeit in aller Munde und macht auch vor der Kunst und dem Kunstmarkt nicht Halt. So können Künstler per Texteingabe und Programmierung über Algorithmen Bilder generieren, ohne jemals Farbe und Pinsel in die Hand zu nehmen.

Ist Kunst damit noch Kunst? Die Frage aller Fragen, die immer wieder neu gestellt wird – je nach Aufkommen neuer Technologien, Denkansätze oder Modetrends. Ganz nüchtern gesagt: KI ist ein neues Werkzeug für die Fortentwicklung digitaler Kunst. Eine eindeutige Definition, was Kunst ist, gibt es nicht. Die Beantwortung der Frage liegt im Auge des Betrachters.

Käufer scheint diese neue Art des Kunstmachens jedenfalls nicht abzuschrecken – im Gegenteil: Bereits im Oktober 2018 wurde das KI-generierte Gemälde „Portrait of Edmund de Belamy“ bei einer Auktion des New Yorker Auktionshauses Christie’s für den Rekordpreis von 432 500 Dollar versteigert.

Der britische Künstler Damien Hirst, bei neuen Entwicklungen immer vorneweg, erstellte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz seine bekannten rotierenden Farbscheiben mit einem Bildgenerator am Computer. Die Werke sind wahlweise mit oder ohne NFT zu erwerben.

Der Frankfurter Künstler Raphael Brunk gibt für seine jüngsten Werke einen Text in ein Programm ein, aus dem die KI dann ein Bild kreiert. Dieses wird auf Leinwand gedruckt und analog bemalt: ein Hybrid zwischen Digitalkunst und Malerei.

KI kann aber nicht nur als kreatives Werkzeug dienen, sondern auch beim Identifizieren von Fälschungen helfen – mittels Softwareprogrammen wie Art Recognition oder der Fracture-App. Bei deutschen Behörden wird derzeit eine App namens KIKu getestet, die KI-gestützt illegal gehandelte Kulturgüter erkennen soll.

Nicht zuletzt für Käufer kann KI hilfreich sein und für mehr Preistransparenz sorgen, etwa indem mit Hilfe von chat.openai.com nach einem passenden Kunstanbieter oder nach Preisvergleichen gefragt wird.

Welche Werkzeuge und Funktionen sich etablieren, wird am Ende der Markt zeigen. Fest steht: Die Digitalisierung – und mit ihr die KI – verändert den Kunstmarkt, zugunsten von Künstlern und Käufern.

Die Autorin ist promovierte

Kunsthistorikerin und Kunst-

marktexpertin. Ihr aktuelles

Buch: „Kunst kaufen“ (Springer).