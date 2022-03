Gemeinsame Welten

Das Abstimmungsverhalten der Länder bei der Verurteilung der russischen Aggression durch die UN-Vollversammlung zeigt, was noch zu leisten ist. Warum enthielten sich so viele Länder Afrikas? Sind es nicht auch die ungerechten, ihnen von Europa aufgezwungenen Handelsabkommen, die sie heute in die Hände Chinas und Russlands treiben?

© John Lamparski/Imago