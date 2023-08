Geld und gute Initiativen

Von: Anja Piel

Den Kampf gegen Long- und Post-Covid müssen Politik, Ärzt:innen, Krankenkassen und pharmazeutische Unternehmen gemeinsam aufnehmen. Die Kolumne Gastwirtschaft.

Die Corona-Pandemie ist vorbei. Das gilt für viele, aber leider längst nicht für alle: Wer an Long- oder Post-Covid erkrankt ist, hat weiter mit den Folgen seiner Coronainfektion zu kämpfen. Das betrifft geschätzt 2,5 Millionen Menschen hierzulande – Tendenz steigend. Eine halbe Million leidet an der schlimmsten Ausprägung der Erkrankung, ME/CFS. Für diese Menschen ist an einen normalen Alltag mit Arbeit, Familie und Freizeit nicht zu denken.

Schon vor der Pandemie war bekannt, dass Infektionskrankheiten schlimme Langzeitfolgen haben können. Lange wurde das Problem ignoriert. Zum Leidwesen der Betroffenen: Aktuell gibt es viel zu wenige spezialisierte Ambulanzen für Patient:innen mit Long- und Post-Covid. Und auch dort sind die Behandlungsmöglichkeiten lückenhaft, weil es wenig belastbare Forschungserkenntnisse und erprobte Therapiekonzepte gibt.

In die Bekämpfung der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen sind zurecht Milliarden geflossen. Aber auch in der Folge dürfen Betroffene mit ihrem Leid nicht im Stich gelassen werden. Der Bundesgesundheitsminister hat eine Online-Plattform geschaffen: Diese zentrale Anlaufstelle für Patient:innen, ihre Angehörigen und Ärzt:innen ist eine gute Initiative. Das geplante Budget für die Versorgungsforschung hat jedoch Finanzminister Lindner gnadenlos zusammengestrichen, von 100 auf 41 Millionen.

Es braucht aber mehr, um mit guter Forschung bessere Versorgung für die Patient:innen zu erreichen. Außerdem sind Folgekosten für Volkswirtschaft und Sozialsysteme abzumildern, die inzwischen auf über sieben Milliarden Euro geschätzt werden. Wenn Lindner hier am falschen Ende spart, kommt das die gesamte Gesellschaft teuer zu stehen – für die hochbelasteten Long- und Post-Covid-Betroffenen ist es außerdem zutiefst unsolidarisch und unsozial.

Den Kampf gegen Long- und Post-Covid müssen Politik, Ärzt:innen, Krankenkassen und pharmazeutische Unternehmen gemeinsam aufnehmen. Die Weichen dafür stellt der Runde Tisch, der für September angesetzt ist – an dem auch Betroffene sitzen.

Statt warmer Worte und Absichtserklärungen muss die Bundesregierung jetzt zügig liefern und hohe Folgekosten abwenden. Um Betroffenen eine bessere Zukunft und eine gute Versorgung zu ermöglichen, braucht es jetzt ausreichend Geld und gute Initiativen.

Die Autorin ist Mitglied

im geschäftsführenden

DGB-Bundesvorstand.