Vermeidbarer Handel

Es gibt ein Übermaß an nicht notwendigem Handel. Würde man ihn abschaffen, ergäben sich Abermilliarden an Einsparungen. Damit ließe sich mühelos ein Grundeinkommen für alle von Arbeit Befreiten finanzieren.

Es wird immer notwendigen internationalen Handel geben. Es wird immer Länder geben, denen für die Eigenproduktion bestimmter Güter genügend Ressourcen, Know-how, Kapital oder Größe fehlen. Derzeit gibt es jedoch ein Übermaß an nicht notwendigem, vermeidbaren Handel. Länder importieren Güter, die sie selbst herstellen oder mühelos selbst herstellen könnten. Ursachen sind meist Dumpingpreise durch zu billige Löhne im Exportland.

Beispiel: Die USA haben keine eigene Fahrradproduktion mehr. Sie importieren alle Räder aus China. Solche vermeidbaren Importe können vorübergehend Sinn machen, um Entwicklungsrückstände in armen Ländern aufzuholen. Sie werden jedoch schädlich, wenn zwei Länder mit gleichen Gütern handeln, die sie dauerhaft beide selbst herstellen können. Also wenn Japaner deutsche Autos importieren und Deutsche gleichzeitig japanische. Ein solcher Handel belastet den Planeten unnötig. Nicht nur durch vermeidbare Transporte, sondern vor allem auch durch vermeidbaren Sekundäraufwand wie Schiffe, Häfen und deren Unterhalt, Material- und Energiebedarf. Noch schädlicher ist Handel, der Wirtschaften durch industrielle Billigprodukte zerstört, etwa in Afrika. Solche nicht arbeitsteiligen Formen des Handels waren von den Klassikern der Ökonomie nie vorgesehen.