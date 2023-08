Fossile Schuldgefühle

Von: Claudia Cornelsen

Über den Urlaub reden ist unangenehmer denn je. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Gehören auch Sie zu den Menschen, die dieses Jahr ungern aus dem Urlaub ins Büro zurückkehren? Nicht etwa, weil Sie sich nicht auf die Arbeit oder Ihre Kolleginnen und Kollegen freuten. Eher im Gegenteil. Sie haben nur Sorge, dass jemand Sie fragen könnte: „Wie war dein Urlaub?“

Ein völlig neues Gefühl. In den letzten Jahren waren Sie immer zufrieden an den Arbeitsplatz zurückgekehrt und hatten nicht wirklich geprahlt, aber doch stolz von Ihren schönsten Ferienerlebnissen berichtet. Fotos gezeigt von der Kreuzfahrt. Lustige Anekdoten aus dem Clubhotel erzählt. Oder von den Traumstränden in der Ferne geschwärmt. Doch dieses Jahr: Flugscham. Fossile Schuldgefühle. Schlechtes Klimagewissen. Plötzlich ist Urlaub kein unkompliziertes Smalltalk-Thema mehr.

Schon vor dem Sommer hatte der sonst so schüchterne Kollege plötzlich schamlos aufgetrumpft, als er ankündigte, mit dem Fahrrad die Loire entlang radeln zu wollen. Und auffällig auch, wie die Kollegin so betont lässig herausstellte, dass sie die Ferien im eigenen Garten genießen wolle. Einfach nur Ruhe. Bücher lesen. Digital Detox.

Komisch irgendwie. Denn in den Nachrichten war ja zu lesen, dass dieses Jahr so viele Menschen wie nie zuvor Flugreisen gebucht hätten. Das können ja nicht nur Sie selbst und Ihre Familie gewesen sein, die ans Mittelmeer geflogen war. Die Touristenhochburgen in Spanien, Griechenland und Italien waren gut gebucht gewesen. Und jetzt will da niemand gewesen sein?

Sicher, die Brände in Griechenland, die Dürren in Frankreich, die Fluten in Italien, die Hitze in der Türkei. Urlaubsparadiese stellte man sich anders vor. Aber bitteschön, der klimaaktivistische Kollege, der mit der Bahn an die Ostsee gefahren ist, hatte im Dauerregen sicher auch keinen Spaß.

Ich für meinen Teil hatte Glück und habe mir beim Wandern den Arm gebrochen. Bis auf die blöde Bandage hab ich keinen Müll produziert und nur bei der Fahrt ins Krankenhaus erhöht CO2 emittiert. Jetzt steigere ich aus dem Homeoffice heraus das Bruttosozialprodukt und beglücke alle Menschen mit einem wunderbaren Smalltalk-Thema, zu dem wirklich jeder und jeder eigene Erfahrungen beitragen kann. Falls Sie also noch eine gute postfossile Urlaubsanekdote brauchen, vielleicht treten Sie einfach auf einen rutschigen Stein. Tut tierisch weh, aber rettet das Büroklima!

Die Autorin ist Kommunikationsberaterin.