Flucht zurück ins Büro?

Von: Teresa Hertwig

Die Zusammenarbeit von Teams sollte mittlerweile so organisiert sein, dass völlig egal ist, wo sich die einzelnen Mitglieder aufhalten. Wir müssen endlich darüber sprechen, wie wir unsere Prozesse organisieren und nicht darüber, wo. © Sebastian Kahnert/dpa

Das Büro von heute braucht eine reibungslose, effiziente, kreative und innovative Zusammenarbeit. Wo es sich befindet, sollte keine Rolle spielen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Vorneweg: Ich möchte das Büro auf keinen Fall abschaffen. Aber dass wir in Deutschland noch immer darüber diskutieren, ob wir im Büro oder von zu Hause arbeiten, nervt mich langsam. Natürlich ist es arbeits- und steuerrechtlich entscheidend, wo wir tätig sind – vor allem, wenn sich das Homeoffice im Ausland befindet. Die Zusammenarbeit von Teams sollte aber mittlerweile so organisiert sein, dass völlig egal ist, wo sich die einzelnen Mitglieder aufhalten. Wir müssen endlich darüber sprechen, wie wir unsere Prozesse organisieren und nicht darüber wo.

Homeoffice ist zu einem Buzzword mutiert, um das ich beim Thema wie man hybrides Arbeiten professionalisiert, nicht herumkomme. Doch es sagt so wenig über die konkrete Arbeitsweise aus, dass ich mich über die täglichen Schlagzeilen wundere, wie die neue Homeofficequote aussieht oder welche Konzerne ihre Mitarbeiter:innen ins Büro zurückbeordern – kürzlich waren es Ergo und SAP.

In der Realität werden die Teams selten gezwungen, wieder am Firmensitz zu erscheinen. Allerdings versuchen immer mehr Unternehmen, Anreize zu schaffen, das Arbeiten im Büro attraktiv zu gestalten – mit immer sehr ähnlichen Argumenten: SAP zielt mit seiner „I’m in“-Initiative auf stärkere Beziehungen innerhalb des Unternehmens, VW investiert rund 125 Millionen Euro in neue Teamräume und Sitzecken, um die Innovationskraft zu fördern. JPMorgan wünscht sich mehr Präsenz der Führungskräfte, damit sie greifbarer sind fürs Feedback.

Häufig hört man auch, dass Unternehmenskultur und -werte vor allem im Büro gelebt und gestärkt oder dass neue Teammitglieder dort schneller integriert werden können. Diese Argumente sind aber alle Quatsch. Wenn Innovationen nur stattfinden, wenn sich Mitarbeiter:innen an einem Ort befinden, sind Prozesse falsch aufgestellt. Werden Werte nicht gelebt, fehlen die entsprechenden Formate. Die Flucht zurück ins Büro ist also nur ein Pflaster für ein Symptom. Die Lösung für die Ursache liegt ganz woanders.

Das Büro von heute braucht eine reibungslose, effiziente, kreative und innovative Zusammenarbeit. Wo es sich befindet, sollte keine Rolle spielen. Der Tag am Unternehmenssitz mit den Kolleg:innen wäre dann einfach ein zusätzliches Zuckerl – vor allem, wenn er durch den Arbeitgeber attraktiv gestaltet wurde.

Die Autorin berät Unternehmen, wie sie den Mix aus Büro und mobiler Arbeit etablieren