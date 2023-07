Falsche Schlüsse

Von: Tillmann Elliesen

Die Ampel enttäuscht in der Entwicklungspolitik. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Im Juni hat die Bundesregierung ihre Nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt. Darin geht es auch um nichtmilitärische Konflikttreiber wie den Klimawandel, wachsende Ungleichheit und Hunger, die Krisen und Kriege befeuern oder verursachen können. Die Ampel räumt solchen Risikofaktoren, die nach einer starken Entwicklungspolitik verlangen, erfreulich viel Raum ein.

Doch leider zieht sie nicht die richtigen Schlüsse daraus. Roter Faden der Strategie ist die sich verschärfende Systemkonkurrenz zwischen dem Westen und autoritären Staaten wie China und Russland. Das war zu erwarten und dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Allerdings liest sich das Papier über weite Strecken so, als sei an dieser Zeitenwende zum Schlechteren wenig zu ändern und als bleibe dem bedrängten Westen nichts anderes übrig, als sich mit allen Mitteln dagegen zu wappnen.

Das betrifft auch die Entwicklungspolitik. So wird Deutschland laut der Strategie die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit solchen Staaten vertiefen, „die eine freie internationale Ordnung auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts unterstützen“. Das ist genau die Sprachregelung, mit der der Westen händeringend Verbündete in Asien, Afrika und Lateinamerika gegen Russlands Angriff auf die Ukraine sucht. Klipp und klar heißt es in dem Papier: „Die Bundesregierung wird ihre Entwicklungspolitik noch stärker an ihren strategischen Zielen ausrichten.“ Dazu gehört, dass sie mit Blick auf wichtige Rohstoffe einen „Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland“ leisten soll.

Eine solche Instrumentalisierung widerspricht einer Entwicklungspolitik, die an erster Stelle Armut bekämpfen und zu einer wirtschaftlich und politisch gerechteren internationalen Ordnung beitragen will. Die rot-grün-gelbe Koalition scheint die Idee aufgegeben zu haben, dass eine gut ausgestattete und kluge Entwicklungszusammenarbeit einschließlich ziviler Krisenprävention Werkzeuge sein können, um an einer anderen, friedlicheren Welt zu arbeiten.

Das Entwicklungsministerium betont, es habe die Sicherheitsstrategie maßgeblich mitgestaltet. Entweder hat Ministerin Svenja Schulze (SPD) nicht mitbekommen, wie die Entwicklungspolitik darin degradiert wird, oder sie trägt es mit. Beides wäre ein Armutszeugnis.

Der Autor ist Redakteur beim Magazin „welt-sichten“.