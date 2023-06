Europa kann helfen

Von: Carsten Brzeski

Fertigung bei Autozulieferer Mann + Hummel: Es nicht das erste Mal, dass Deutschland sich verändern muss. © Marijan Murat/dpa

Deutschland steht vor einer Mammutaufgabe: Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung fordern eine ganze Reihe von Reformen. Allein wird das Land das nicht schaffen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Deutschland, der kranke Mann Europas? So ganz wahrhaben wollen wir es noch nicht, aber Winterrezession, eine Industrieproduktion, die immer noch schwächer ist als zu Beginn der Pandemie vor mehr als drei Jahren und schwächelnde Konkurrenzfähigkeit sprechen eine deutliche Sprache. Krank oder nicht, Deutschland steht wirtschaftlich vor einer Mammutaufgabe.

Kurzfristig gibt es konjunkturellen Gegenwind vom stotternden chinesischen Aufschwung, der drohenden Rezession in den USA und den noch lange nicht voll entfalteten Wirkungen der EZB-Zinserhöhungen. Das ist aber nicht alles. Die bekannten strukturellen Herausforderungen, Demographie, Deglobalisierung beziehungsweise Derisking und Dekarbonisierung, sind Risiko und Chance zugleich. In den letzten Jahrzehnten ist es keinem Land gelungen, so eine lange Liste von Strukturwandel durchzuführen, ohne dabei nicht anfänglich im Wachstum zurückzufallen.

Nun ist es nicht das erste Mal, dass Deutschland sich verändern muss. Kranker Mann Europas in den Anfangsjahren der Währungsunion, Finanzkrise, Eurokrise, Pandemie und Krieg. Bisher hat Deutschland es nach Anfangsschwierigkeiten doch immer hinbekommen. Was dabei häufig vergessen wird, ist, dass es Hilfe von außen gab. Den sogenannten Sugardaddy. Ohne Chinas Eintritt in die Welthandelsorganisation und die Weltwirtschaft wären die wirtschaftlichen Folgen der Strukturreformen der 2000er und der Finanzkrise deutlich einschneidender gewesen. Ohne Eingriffe der EZB, niedrigen Zinsen und einem schwachen Euro, hätten deutsche Wirtschaft und die Staatsfinanzen unter der Eurokrise gelitten.

Die aktuellen Mammutaufgaben müssen dahingegen scheinbar ohne wirtschaftlichen Unterstützer gestemmt werden. China ist es nicht mehr, die USA schauen lieber auf sich selbst und die EZB muss eben mal die Inflation bekämpfen. Hilfe kann daher eigentlich nur von einem nie so ganz geliebten Onkel kommen: Europa. Osteuropa beim Umbau von Lieferketten, Südeuropa bei erneuerbaren Energien und Nordwesteuropa bei Innovationen. Dabei gilt es auch von den Nachbarn lernen zu wollen und auf Augenhöhe zu kooperieren, anstatt sie nur als Ziel von Exporten oder Ferienreisen zu sehen. Für die einen Träumerei, für die anderen eine alternativlose Dringlichkeit. Denn Reformen ohne Unterstützer hat Deutschland in den letzten zwanzig Jahren nicht geschafft.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Bank ING in Frankfurt.