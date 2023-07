Erholung? Fehlanzeige!

Von: Jana Assauer

Über den Sinn und Unsin von Abwesenheitsnotizen in der Sommerzeit. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Sommerzeit ist die Hochzeit kreativer Ergüsse – zumindest was Abwesenheitsnotizen angeht. Sie schwanken zwischen knapper Infopost, Humorigem und ausuferndem Oversharing. In Zeiten von New Work ist einiges möglich. Das verlockt so manchen, die Grenzen der Professionalität zu verlassen und sich als letzte Amtshandlung vor dem Urlaub einen Mailtext zu überlegen, der Kolleg:innen und Kund:innen unterhält. Einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom zufolge, will nur jeder dritte deutsche Arbeitnehmer im Urlaub nicht erreichbar sein und schreibt das auch. Sätze wie „Ich lese meine Mails unregelmäßig“ bieten ein kommunikatives Einfallstor für jeden Empfänger. Erholung? Fehlanzeige.

Ich gehöre anscheinend zur Kategorie der nie Abwesenden. Gerade schreibe ich diese Kolumne, umringt von zwei Kindern, die Ferien haben, und stehe dabei mit einem Bein in Umzugskartons. Das ist mein Sommerurlaub 2023 – als Selbständige natürlich ohne Abwesenheitsinfo für E-Mailer. Bei Magdalena Rogl von Microsoft, die während der Pandemie per Autoreply Einblicke in die Realität ihres Homeoffices mit vier Kindern geliefert hat, war die „bitte habt Verständnis“-Nachricht mutig und wichtig, um für die Herausforderungen moderner Arbeitsweisen zu sensibilisieren. Ich bezweifle aber, dass sich viele, die mir eine E-Mail schicken, für meine private Situation interessieren.

Natürlich könnte ich sie humorvoll verpacken. Aber erwartet jemand Entertainment, wenn er mir eine E-Mail schreibt? Wohl kaum. Spätestens bei der zweiten Mail mit der gleichen automatischen Antwort nerve ich die Empfänger. Eine Grundregel der Kommunikation gilt also auch bei Abwesenheitsnotizen: Behalten Sie die Zielgruppe im Blick! Der liebsten Kollegin kann man direkt von den Urlaubsplänen berichten. Für alle anderen Empfänger:innen wie externe Partner und Kundinnen hält man sie lieber kurz und knapp, liefert nur die nötigen Informationen. Im Übrigen lohnt sich ein Rechtschreibcheck. Denn Ihre Tippfehler erreichen potenziell viele Leser. Und auch, wenn man den Urlaub gerne verlängern würde: nicht vergessen, die Abwesenheitsnotiz wieder zu deaktivieren. Wer eine Schonfrist will, kann einen späteren Rückkehrtermin angeben, aber es gibt nichts Irritierenderes als eine Mail aus der Vergangenheit.

Die Autorin unterstützt mit ihrem Montagshappen-Themendienst Fachleute, Organisationen und Unternehmen dabei, ihr Wissen der Gesellschaft zu vermitteln.