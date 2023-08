Ein Mensch, ein Wort

Von: Mona Schnell

Handschlag ist Handschlag. Daran sollte man sich halten. © IMAGO/Zoonar

Im Geschäftsleben braucht es wieder mehr Verbindlichkeit. Das ist eine Frage des guten Tons und hilft der Wirtschaft.

Was ist eigentlich mit der Verbindlichkeit in der Kommunikation geschehen? Galt nicht einmal die Devise „Ein Mensch, ein Wort“? Und gab es nicht einmal so etwas wie Handschlag-deals, die selbstverständlich Bestand hatten? Ferdinand Piëch und Wendelin Wiedeking sollen sich auf einem Bierdeckel über die Volkswagen-Übernahme von Porsche geeinigt haben.

Heute erlebe ich und höre ich überall von Zusagen, Vertragsabschlüssen, die von jetzt auf gleich über den Haufen geworfen werden. Dann streitet man darüber, wer Schuld hat und wie detailliert wir Absichten hätten erklären müssen, um Verbindlichkeit zu garantieren. Dabei formulieren wir bereits umständliche Verträge, versuchen uns in E-Mails und Gesprächen so abzusichern, dass es keinerlei Missverständnisse geben kann. Theoretisch. Trotzdem wird überall und ständig darüber diskutiert, wer wann was wo gesagt hat und wie das gemeint oder zu interpretieren war. Wir sorgen im Nachgang dafür, dass Anwälte und Gerichte sich nicht langweilen, anstatt uns im Vorfeld zu überlegen, was wir zusagen und ob wir das überhaupt einhalten können.

Ich wage zu behaupten, dass wir unserer Wirtschaft mit so einem Verhalten massiv schaden. Denn Zusammenarbeit funktioniert vor allem dann vernünftig, wenn wir auf überladene Verträge verzichten und einfach effiziente Vereinbarung darüber treffen, wer wofür verantwortlich ist.

Ich ertappe mich inzwischen selbst dabei, dass ich es gar nicht mehr so wichtig finde, Timelines und Zusagen, die ich mache, einzuhalten. Nach dem Motto: „Sonst tut es ja auch keiner“. Das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass Verbindlichkeit wieder Bedeutung bekommt und hätte einen Vorschlag: Wie wäre es mit einer klaren Kommunikationsstruktur? Im ersten Schritt werfen wir Wünsche und Möglichkeiten in einen Topf und daraus bauen wir dann gemeinsam ein realistisches Szenario. Und jeder hält sich dran.

Klar, es können sich immer mal Verschiebungen und Schwierigkeiten ergeben, die wir nicht einkalkuliert haben. Da helfen offene Worte und Vorschläge, wie wir die Kuh gemeinsam vom Eis kriegen. Vielleicht denken wir dann wieder mehr darüber nach, was wir zusagen und die Zeit, die wir im Vorfeld mit der Sondierung verbringen, sparen wir später ein. Verbindlichkeit gehört endlich wieder zum guten Business-Ton.

Die Autorin schreibt Bücher und

Texte für Expertinnen und Künst-

ler und verlegt Sachbücher im

eigenen Montagshappen Verlag.