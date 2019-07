Digitaler Minimalismus

Für ein gutes Arbeiten ist weniger immer mehr.

Minimalisieren ist seit geraumer Zeit en vogue – nicht erst seit dem Hype um Marie Kondos Aufräum-Serie. Auch fürs Büro ist das sinnvoll. Wir wollen heute überall handlungsfähig sein und arbeiten können. Die Geräte und die Software dafür gibt es bereits. Uns stehen alle Möglichkeiten offen. Erstaunlicherweise kämpfen wir aber mit den gleichen Problemen. Einige haben sich beim Übergang in die digitale Welt sogar verschärft.

Gastwirtschaft Unsere tägliche Kolumne von Gastautorinnen und Gastautoren im Wirtschaftsteil. Heute: Jürge Kurz, er beschäftigt sich mit Prozessoptimierung im Büro. Zuletzt erschien von ihm das Buch „So geht Büro heute.“

Ein Rechner am Arbeitsplatz, ein privater Laptop, einer für Präsentationen beim Kunden, mindestens ein Smartphone, ein Tablet und die Smartwatch darf natürlich auch nicht fehlen. Ein moderner „Maschinenpark“. Mit ihm managen wir Termine in verschiedenen Kalendern, führen To-do-Listen in unterschiedlichen Apps und kommunizieren über mehrere Messenger.