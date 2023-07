Die Zukunft ist demokratisch

Von: Hilke Brockmann

Wir alle müssen aus unserer privaten Komfortzone heraus in der Politik mitmachen. Der technische Fortschritt kann dabei auf unserer Seite sein, wenn wir es richtig anstellen. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Vor der Sommerpause kocht das Heizungsgesetz noch einmal hoch. Die Parteien streiten, viele im Osten wählen ganz rechts außen und das Bundesverfassungsgericht spricht nicht Recht, sondern macht Politik. Fehlt uns der politische Kompass? Versagt die Demokratie?

Vieles in unserem Lande scheint nicht zu funktionieren. Und doch strömen Hunderttausende zu uns, weil sie so leben wollen wie wir. Das ist ein klares Qualitätsmerkmal unserer offenen Gesellschaft. Gleichzeitig ist gar nicht zu bestreiten, dass unsere Gesellschaft immer wieder hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Das Klima zu heiß, die Steuern und Inflation zu hoch, die Einnahmen zu niedrig, die Bürokratie überbordend, der Markt oft versagend, die internationale Ordnung aus den Fugen.

Aber machen wir uns klar: Das Normalniveau ist nicht einfach vorhanden. Es muss ständig neu hergestellt werden. Leben heißt Veränderung, Anpassung ist unerlässlich.

Was ist also zu tun? Wir alle müssen aus unserer privaten Komfortzone heraus und bei der Politik mitmachen. Der Staat sind wir alle. Und der technische Fortschritt kann hier auf unserer Seite sein, wenn wir es richtig anstellen.

Wenn die nächste Welle der Automatisierung dank künstlicher Intelligenz unsere Arbeitszeit verkürzt und wir nach vier Tagen Werksarbeit einen Tag Zeit haben, uns für das Gemeinwohl zu engagieren. Wenn wir den politischen Diskurs direkt mitbestimmen und digitale Plattformen unsere öffentliche Meinung schneller berücksichtigen können.

Wenn generative Maschinenintelligenz wie ChatGPT uns in Zukunft unter die Arme greift, sollten die neuen Zeitressourcen sich nicht (nur) für die KI-Firmen rechnen. Schüler:innen, Arbeitnehmer:innen und Rentner:innen müssen davon profitieren. Einen Tag für die Gemeinschaft und das bürgerschaftliche Engagement könnte den Grundstein für ein neues, nachhaltiges Demokratieverständnis und für einen neuen sozialen Zusammenhalt legen.

Wir müssen uns ernsthaft überlegen, was uns der soziale Frieden und eine fest in der Bevölkerung verankerte demokratische Werteordnung wert sind. Das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl der Menschen haben die Väter der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung als Aufgabe des Staates definiert. Das sollten auch wir fest in den Blick nehmen!

Die Autorin ist Soziologin.

Sie arbeitet an der Constructor University in Bremen.