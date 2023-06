Die Macht der Gedanken

Von: Nicole Truchsess

Der Mensch neigt zum Schubladendenken. Doch so einfach lassen sich Menschen nicht sortieren. © Imago (Symbolbild)

In regelmäßigen Abständen rufen selbsternannte Experten, Autoren und Trendforscher eine neue Generation aus. Das hilft uns nicht weiter. Die Kolumne „Gastwirtschaft“ von Nicole Truchsess.

Die Generation Z floppt in der Arbeitswelt“ lautete jüngst eine Schlagzeile, die einige Tage auch die Social-Media-Welt beherrschte. Bereits 2018 legte der Soziologe Martin Schröder dar, dass Studien, die eine solche Aussage stützen, meist daran leiden, dass sie nicht eine Generation von einer anderen wirklich abgrenzen. Dabei müsste man nämlich ihre Angehörigen mit älteren oder jüngeren Personen vergleichen. Die Generationenforscher messen Einstellungen jedoch meist nicht kohortenübergreifend. Als Kohorte wird in der Soziologie eine Gruppe von Personen gleichen Alters bezeichnet.

Unabhängig von aktuell angeführten populärwissenschaftlichen Erhebungen sei an andere Bezeichnungen der Generationen der letzten Jahrzehnte erinnert: Nachkriegsgeneration, 68er, Null-Bock-Generation, Golf-Generation, Postmaterialisten, um nur einige zu nennen.

In regelmäßigen Abständen rufen selbsternannte Experten, Autoren und Trendforscher eine neue Generation aus und erschaffen somit eine neue Quelle an Einnahmen und Unruhepotenzial. Sie bedienen sich lustvoll an der Neigung des Menschen, in Schubladen zu denken verbunden mit dem Wunsch, einer Gruppe anzugehören, und befeuern gezielt diesen Mechanismus. Zum reinen Selbstzweck und nicht, um der Zielgruppe tatsächlich zu dienen.

Forschende der Ruhr-Universität Bochum konnten jetzt mit einem Experiment nachweisen, dass, wenn wir ernsthaft annehmen, unser Zeigefinger sei fünfmal größer, sich unsere Tastfähigkeit auch verbessert. Die Studie belegt, dass unsere Gedanken beeinflussen können, wie wir etwas fühlen.

Ersetzen Sie jetzt den Gedanken „der Zeigefinger ist fünfmal größer“ mit „die Generation Z floppt in der Arbeitswelt“. Wie offen, neugierig und vorurteilsfrei werden Sie einem Vertreter dieser Altersgruppe dann künftig wirklich begegnen?

Die vergangenen Jahre waren und sind durch viel Unruhe gekennzeichnet und unsere Gesellschaft benötigt dringend Einigkeit, Sicherheit und ein positives Mindset, um den extremen Umbrüchen mental stark begegnen zu können. Vor allem jedoch bedarf es weniger an Diskussionen, wir brauchen Lösungen, die Verbindung und nicht Spaltung schaffen. Wir alle tragen Verantwortung für das Gelingen. Schaffen Sie keine Graben, bauen Sie Brücken.

Die Autorin ist Unternehmerin, Personalexpertin und schreibt Bücher.