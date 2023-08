Wieder der kranke Mann Europas

Deutsche Wirtschaft

Von Carsten Brzeski schließen

Das ist keine Effekthascherei. Die Zahlen sind deutlich: Deutschland ist Wachstumsschlusslicht in Europa.

Man kennt es aus der Mode oder der Musik: fast alle geliebten (und ungeliebten) Trends und Themen aus der Vergangenheit kommen irgendwann wieder zurück. So auch in der Wirtschaft. Die internationalen Medien überschlugen sich in den Sommerwochen mit einem Thema, das es vor zwanzig Jahren schon einmal gab: Deutschland, der kranke Mann Europas. Effekthascherei oder unangenehme Wahrheit?

Die Zahlen sind deutlich: Deutschland ist Wachstumsschlusslicht in Europa. Kurzfristiger Gegenwind in der Form von Zinserhöhungen, dem Stottern der chinesischen Wirtschaft und hoher Inflation trifft auf strukturelle Probleme, wie Rückstände bei Digitalisierung, Infrastruktur oder Bildung, aber natürlich auch den demographischen Wandel, der Energietransformation und der neuen Rolle Chinas in der Weltwirtschaft. Kein anderes Land wird aktuell mit so einer langen Liste von Problemen konfrontiert.

Deutschland, kranker Mann: Wie das Cover eines alten Hits und doch gibt es Unterschiede

Vor mehr als zwanzig Jahren schockten angelsächsische Medien zum ersten Mal die deutsche Seele mit dem kranken Mann Europas. Zu wenig „New Economy“, zu träge, mit einer zu teuren Währung in die Währungsunion eingetreten und damit zurecht Wachstumsschlusslicht in Europa. Nach einer Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens folgte eine Phase der Depression, in der in den Talkshows der Republik über den Fall des Landes lamentiert wurde. Es dauerte wiederum eine Weile bis Gerhard Schröder die Agenda 2010 ankündigte und zusammen mit günstigen Entwicklungen in der Weltwirtschaft das Fundament für mehr als 15 Jahre solides Wirtschaftswachstum legte. Oder in den Worten der internationalen Medien: Wirtschaftswunder 2.0.

Allerdings ist es wie bei dem Cover eines alten Hits: Es gibt immer Unterschiede zwischen dem Original und der Neuauflage. Die Sonderkonjunktur durch EU-Osterweiterung und Chinas Aufholprozess wird es nicht mehr geben. Dafür gibt es zwei andere Unterschiede, die Hoffnung geben. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte Deutschland mehr als fünf Millionen Arbeitslose und übertrat die europäischen Haushaltsregeln. Arbeitslosigkeit ist aktuell nicht das Problem und die Staatsfinanzen gehören zu den stabilsten Europas. Die Liste der strukturellen Probleme ist allerdings um einiges länger als vor 20 Jahren. Der Titel „Kranker Mann Europas“ ist daher treffend. Es liegt an Deutschland selbst, ob es stärker als zuvor zurückkehren kann oder länger ein Pflegefall bleiben will.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Bank ING in Frankfurt.