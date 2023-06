Ist der digitale Euro eine Alternative?

Von: Rainer Voss

Kommt bald der digitale Euro? (Fotomontage) © Christian Ohde via www.imago-images.de

Der rasante Anstieg bargeldloser Zahlungen, zwingt die EU zu reagieren. Sie hat einen Gesetzesentwurf zur Einführung eines digitalen Euro vorbereitet. Bargeld soll es aber weiterhin geben.

Das Bundesbankgesetz besagt, dass das einzige uneingeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland auf Euro lautende Banknoten sind. Pro Kopf gibt es circa 3000 Euro - sie stellen die einzige Form dar, in der Bürger Zugang zu Zentralbankgeld haben, denn Konten bei der Zentralbank dürfen nur Kreditinstitute führen. Doch das muss nicht so bleiben: Die EU hat einen Gesetzesentwurf zur Einführung eines digitalen Euro vorbereitet, der demnächst im Parlament diskutiert werden soll. Dies könnte langfristig enorme Folgen für unseren Alltag und die Stabilität des Finanzsystems haben.

Zunächst einmal hat dieser digitale Euro nichts mit Kryptowährungen zu tun, sondern ist Bargeld in einem anderen Aggregatzustand, also als Karte, auf dem Mobiltelefon, Computer oder in einem elektronischen Portemonnaie. Außerdem wird immer wieder betont, dass dieses neue Medium nicht mit der Abschaffung des Bargeldes einhergeht, sondern parallel existieren wird.

500 000 Deutsche besitzen kein Bankkonto. Bargeldlos Zahlen geht aber nicht ohne

Der Hauptgrund für das neue Geld ist der rasante Anstieg der bargeldlosen Zahlungen, der sich bis 2026 noch einmal fast verdoppeln wird. Hier besteht bei den Zentralbanken die Sorge, dass durch Oligopole – vor allem bei Kreditkarten – die Geldpolitik künftig behindert werden könnte. Außerdem setzt die Nutzung des bargeldlosen Zahlens ein Bankkonto voraus, das immerhin 500 000 Deutsche nicht besitzen. Weltweit liegt der Anteil der über 15-Jährigen mit Konto bei 75 Prozent, was immer noch Hunderte von Millionen Kontolose bedeutet. Sie würden im Falle des flächendeckenden Vordringens elektronischer Zahlungsmittel diskriminiert und fänden im digitalen Geld eine Alternative.

Doch es bleiben Fragen: Warum jetzt, wo der Anteil von Bargeldzahlungen noch verhältnismäßig hoch ist? Was ist mit dem Datenschutz? Kann der Staat eventuell die Verwendungsmöglichkeiten des neuen Geldes einschränken (zum Beispiel keine Zigaretten oder Alkohol)?

Der digitale Euro ist eine Lösung, die noch nach ihrem Problem sucht. Andererseits kann es sich Europa nicht erlauben, auf Szenarien unvorbereitet zu sein, in denen der Rest der Welt – koordiniert von IWF und BIZ – einschneidende Eingriffe in das Geldsystem vornimmt und die notwendigen Anpassungsschritte an diese Entwicklung mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Der Autor ist ehemaliger Investmentbanker und Protagonist des Dokumentarfilmes „Master of the Universe“.