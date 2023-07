Das Ende des Kapitalismus

Von: Andreas Bangemann

Ausbeutung ist im System angelegt und nimmt überhand.

US-Präsident Joe Biden kritisiert den Kapitalismus. Er sieht durch die Konzentration von Kapital und Macht in Konzernen den Wettbewerb ausgeschaltet. Kapitalismus ohne Wettbewerb sei kein Kapitalismus, sondern Ausbeutung, lautet seine Aussage.

Je länger ein System läuft, desto deutlicher machen sich schädliche Auswirkungen bemerkbar, wie etwa die Bildung von Oligopolen. Dadurch werden die Prinzipien eines freien Markts ausgehebelt. Die wirtschaftswissenschaftliche Fachwelt hält Geld für neutral. Dabei ist die Abhängigkeit von Liquidität unverkennbar. Geldlose Wirtschaftsteilnehmer haben keine ökonomische Kommunikations- und Transaktionsfreiheit. Daraus ergibt sich ein automatischer Wettbewerbsvorteil für liquide Finanzakteure.

Im Geldbesitz liegt das Potenzial, Dritten das Medium Geld vorzuenthalten und sich dessen Freigabe mit Zinszahlungen und/oder Einräumung von Vorrechten entlohnen zu lassen. Ein Kennzeichen des Kapitalismus ist die Konzentration von Kapital in Händen weniger. Das Phänomen der Aufhäufung von Geldvermögen resultiert im Laufe der Zeit in zunehmendem Maße aus dessen Besitz und in geringer werdendem aus eigener Leistung.

Ausbeutung ist im System angelegt und nimmt überhand, weil die legitime Nutzung der Grundregeln sie hervorbringt. Einzelpersonen, Unternehmen, Konzernen wächst systembedingt das Vermögen – im doppelten Wortsinn – zu, die eigene Machtstellung zu nutzen und die weniger Machtvollen auszubeuten.

Selbstverständlich kann man darauf hinweisen, dass die Ausnutzung dieser Position eine Entscheidung ist, deren Ausübung man ethischen und moralischen Werten und Grundsätzen unterwerfen kann. Damit lassen sich Problemlösungen den Akteuren zuschieben und grundlegende Systemänderungen umgehen. Ein politisches Handeln, das derzeit auf vielen Gebieten bevorzugt genutzt wird.

Die theoretischen Grundlagen für eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus legten unter anderen John Maynard Keynes, Silvio Gesell, Pierre Joseph Proudhon in ihren Werken nieder. Den dazu nötigen Reformschritten steht das Machtgefüge aus Superreichen, Konzernen und solchen Politikerinnen und Politikern im Weg, die durch das System in ihre Positionen kamen. Bleibt uns also nur die Vorhersage Schumpeters, wonach sich der Kapitalismus selbst zerstören wird?

Der Autor ist Chefredakteur der Zeitschrift „Humane Wirtschaft“.