„Umweltverbrauch muss teurer, Arbeit billiger werden“

Zur Person

Dirk Messner ist seit Januar Präsident des Umweltbundesamtes. Zuvor war der Politikwissenschaftler Direktor an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn und Co-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung. Von 2003 bis 2018 leitete Messner das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik in Bonn.



Das Interview mit ihm ist der letzte Teil einer FR-Serie, die beleuchtet, wie der Neustart der Wirtschaft nach der Corona-Krise genutzt werden kann, um Klima- und Umweltschutz den überfälligen Push zu geben.