Bitte entstaubt die Kunst!

Von: Ruth Polleit Riechert

Der Besuch des Museums ist häufig eine eher andächtige Angelegenheit. © Thomas Banneyer/dpa

Denn: Kunst darf den Menschen auch Spaß machen! Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Museen in England oder den USA schaffen es seit Jahrzehnten, Kunst als Unterhaltung zu verkaufen. Die Besucher bekommen die Inhalte leicht verständlich vermittelt, sie dürfen sich über die Werke austauschen und auch die Kinder können laut sein und begeistert durch die Hallen laufen. Alles easy-going.

Vielleicht liegt es auch an dieser Haltung, dass es weniger Berührungsängste gibt und die Kunst weitaus häufiger Bestandteil einer Geldanlage ist als hierzulande.

Ich frage mich seit langem, warum Kunst in Deutschland so furchtbar ernst genommen wird. In vielen Ausstellungen wird nur andächtig geflüstert, jedes Kind skeptisch beäugt. Lange, akademisch formulierte Texte lassen selbst die interessiertesten Leser schon nach der ersten Tafel ermüden. Wenn sie es bis zur letzten schaffen, sind sie von der Textfülle oft hoffnungslos erschlagen. Viele fragen sich: Muss ich das verstehen, damit ich mir die Werke anschauen darf?

Ursprünglich habe ich Kunstgeschichte studiert, weil mich die Farben der Brücke-Künstler begeisterten und ich mehr darüber erfahren wollte. Während des Studiums in Deutschland wurden wir jedoch angehalten, den eigenen Geschmack komplett auszublenden und uns in den Analysen hinter Kritikern und deren Meinungen neutral zu verstecken. Ich verstehe, dass dies für eine wissenschaftliche Karriere von Nutzen ist, doch die streben viele Studenten gar nicht an. Sie möchten vielmehr ihre Liebe zur Kunst an andere weitergeben – etwa als Lehrer, Journalist oder Berater.

Als ich ein Stipendium für ein Austauschstudium in England bekam, erwartete ich aufgrund meiner Erfahrungen weitere konservative Ansätze. Das Gegenteil war der Fall. Bei Bildanalysen wurde ich als erstes gefragt, wie mir das Werk gefiele. Ich war perplex, konnte gar nichts antworten: Ich hatte verlernt, mich an meinem Geschmack zu orientieren.

Wenn wir hierzulande für einen unverkrampften Umgang mit Kunst – und damit auch für niedrigere Hürden beim Kunstkauf – sorgen wollen, würde uns etwas mehr Entspanntheit guttun: Statt Interessierte abzuschrecken, spricht nichts dagegen, mehr Integration von Kunst im öffentlichen und persönlichen Alltag zu wagen. Und dabei den Spaß nicht zu vergessen!

Die Autorin ist promovierte Kunsthistorikerin und Kunstmarktexpertin. Ihr aktuelles Buch: „Kunst kaufen“ (Springer).