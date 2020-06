Besser durch die Krise

Transformation

von Rolf D. Häßler

Nachhaltige Unternehmen sind widerstandsfähiger.

Der durch die Corona-Krise bedingte Absturz der weltweiten Börsen hat tiefe Spuren in den Depots vieler Anleger hinterlassen. Aktien beinahe aller Branchen waren von dem historisch einmaligen Rückgang der Kurse betroffen und in der Folge auch die Anlageprodukte, die wie Aktienfonds in die Wertpapiere der Unternehmen investieren.

Erste Analysen zeigen nun, dass sich Aktienfonds, die bei der Auswahl der Aktien auch auf die ökologischen und sozialen Leistungen der Unternehmen schauen, als robuster gegenüber Wertverlusten gezeigt haben als ihre konventionellen Pendants. So hat eine Studie zu den Kursentwicklungen von mehr als 2000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Aktienfonds im ersten Quartal dieses Jahres ergeben, dass auf nachhaltige Unternehmen ausgerichtete Aktienfonds im Schnitt weniger an Wert verloren haben als konventionelle Aktienfonds. Und was für die Aktienfonds gilt, kann analog auch auf die Aktien einzelner Unternehmen übertragen werden.

Dies wirft unmittelbar die Frage auf, was nachhaltige Unternehmen anders oder besser machen als ihre konventionellen Wettbewerber? Früher hieß es häufig, dass man sich Nachhaltigkeit leisten können muss, also nur finanziell erfolgreiche Unternehmen Geld in den Umwelt- und Klimaschutz investieren können. Heute setzt sich immer stärker die Erkenntnis durch, dass eine an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensführung nicht die Folge, sondern die Wurzel wirtschaftlichen Erfolgs ist. Wer mit Energie und Rohstoffen effizient umgeht, Mitarbeiter und Zulieferer fair behandelt und vor allem Produkte anbietet, die dem steigenden Bedarf nicht nur der Privatkunden nach umwelt- und klimaverträglichen, regionalen und gesunden sowie fair produzierten Produkten genügen, schafft sich ein stabiles und zukunftsfähiges Geschäftsmodell, das gerade auch unter Krisenbedingungen widerstandsfähiger ist.

Auch deshalb macht es Sinn, die nun für den Wiederaufbau bereitgestellten Mittel in die Transformation der Unternehmen hin zu einer klimaverträglichen und ressourcenschonenden Wirtschaftsweise zu investieren. Ein solcher grüner Wiederaufbau ist nicht nur ein Beitrag zur Erreichung der in diesem Zusammenhang vielfach angesprochenen internationalen Klimaziele, sondern auch eine sinnvolle Investition in den Schutz der Wirtschaft vor vergleichbaren zukünftigen Krisen.

Rolf D. Häßler ist Geschäftsführer des Instituts für Nachhaltige Kapitalanlagen (NKI).