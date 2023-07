Balanceakt mit KI

Von: Nicole Truchsess

Über Gefahren und Verlockungen der künstlichen Intelligenz bei der Personalgewinnung. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Jetzt haben wir es belegt: „GPT-3 informiert und fehlinformiert uns besser“, beweist eine aktuelle Studie der Universität Zürich. Gefühlt gibt es schon seit Monaten kein anderes Thema mehr in den Medien als die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) bei der Verfassung von Texten und somit die einmalige Chance, sich der schreibenden menschlichen Zunft zu entledigen und damit Kosten und Zeit beim Fachpersonal einzusparen.

Verständliche Informationen zu generieren und somit seine Zielgruppe ohne jegliches Schreibtalent und Zusatzkosten mit Leichtigkeit auf den sozialen Medien oder durch Stellenausschreibungen zu erreichen und für das eigene Unternehmen nachhaltig zu begeistern – für manch Personalverantwortlichen ein wahr gewordener Traum.

So weit, so gut. Fakt jedoch ist, dass die mit künstlicher Intelligenz generierten Tweets zwar leichter verständlich sind als jene, die von Menschen verfasst werden. Jedoch konnte darüber hinaus auch in der Studie – unter der Leitung der Postdoktoranden Giovanni Spitale und Federico Germani, gemeinsam mit Nikola Biller-Andorno, Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Geschichte der Medizin (IBME) der Universität Zürich – klar nachgewiesen werden, dass KI-Tweets mit Fake News auch schwerer als Falschinformation zu erkennen sind.

Vor Risiken und Nebenwirkungen bei der Erzeugung und Verbreitung von (Des-)Information durch KI gestützte Systeme ohne fachlichen Background kann somit nur gewarnt werden. Und zwar auch bei der Nutzung in der Rekrutierungswelt.

„Unsere Studie zeigt, dass KI sowohl effektiv informieren als auch in die Irre führen kann und wirft damit kritische Fragen über die Zukunft von Informationsökosystemen auf“, stellt Federico Germani fest.

Integrität, fundierte Fachkenntnisse, ein hohes Verantwortungsbewusstsein sind somit profunde und auch weiterhin nicht vom Aussterben bedrohte Skills der handelnden Personen.

Wie von vielen Experten und Expertinnen vorausgesagt, verschieben sich lediglich die vielseitigen Aufgaben von Recruitern im „war for talents“. Effektivität versus Wahrheitsgehalt. Ein künftiger Balanceakt in der sich immer schneller drehenden und von Personalmangel geprägten Welt. Proaktive Regulierung von KI daher dringend empfohlen!

Die Autorin ist Unternehmerin,

Personalexpertin und schreibt

Bücher.