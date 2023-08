Aus Tragödien lernen

Von: Marcel Schütz

Innovation und ihre Folgen können tückisch sein. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Fünf Jahre ist es her, dass die „Ponte Morandi“, die Autobahnbrücke von Genua am 14. August 2018 einstürzte und 43 Menschen in den Tod riss. Der seit vergangenem Jahr laufende Gerichtsprozess wird viel Zeit beanspruchen. 59 Personen aus Management, Aufsicht und Technik sind angeklagt.

Dabei begann alles einmal höchst innovativ. Die 1967 fertiggestellte Brücke wies eine Besonderheit auf. Die von den Pylonen zum Fahrbahnträger reichenden Stahlseile wurden mit einer Beton-Ummantelung versehen. Dies sollte vor Korrosion schützen und optischen Wünschen genügen. Es führte aber dazu, dass die Stahlseile einer direkten Sicht und damit einer regelmäßigen, einfachen Wartung entzogen wurden.

Schon in der Bauphase entstanden, neben anderen Konstruktionsproblemen, an der Betonummantelung Schwachstellen, die die Korrosion der Seile noch verstärkten. Durch die Einbetonierung gestaltete es sich kompliziert und kostspielig, die Seile zu warten. Erforderliche Maßnahmen wurden Jahrzehnte vernachlässigt, der Betreiber erfuhr keine externe Prüfung. Eine fatale Konstellation.

Unabhängig der juristischen Dimension offenbart der Fall ein Risiko aller technologisch-baulichen Innovationen. Werden in einem bewährten, vertrauten Verfahren neuartige Komponenten hinzugefügt, können unbekannte, über lange Zeit unsichtbare, unerwünschte Effekte eintreten. Auch beispielsweise im Flugzeug- und Eisenbahnbau erkannte man ähnliche Probleme. Zertifizierungs-, Wartungs- und Aufsichtsmängel tragen ihr Übriges bei.

Dabei haben Organisationen ein ureigenes Interesse, sich vor der Verunsichtbarung und Vernachlässigung ihrer eigenen Sicherheitsstrukturen zu schützen. Schadensfälle gehen mit hohen materiellen und Reputationskosten einher. Deshalb müssen Organisationen ihre Technologien im tatsächlichen betrieblichen Kontext und hinsichtlich der Folgen verstehen, Störungen aufspüren, geeignete Kontrollen durchführen und aufmerksam weiterentwickeln.

Die bittere Realität ist, dass man klüger wird, wenn etwas Schlimmes eintritt. Gescheiterte Bauweisen und Methoden werden verworfen, Wartungen optimiert, man denkt gründlicher über Konstruktionen nach. Das rettet künftiges Leben. So hart es klingt: Tragödien sind dann nicht völlig sinnlos.

Der Autor ist Professor für Organisation und Management an der Northern Business School Hamburg.