Auf Sand gebaut

Von: Norbert Nicoll

Wir sind auf Sand angewiesen, gehen mit der Ressource aber nicht pfleglich um. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Sand? Wer kennt die Redewendung nicht: Wenn es etwas wie Sand am Meer gibt, ist etwas üppig vorhanden. Vorbei. Denn Sand ist nach Wasser der am meisten verbrauchte Rohstoff der Welt. In Zukunft droht eine Knappheit, denn das Lockergestein wird nicht nachhaltig genutzt.

Sand ist ein Multitalent. Kaum eine Industrie kommt ohne ihn aus. Er wird unter anderem geschmolzen und zu Glas verarbeitet. Sand enthält zudem wichtige Minerale wie Silizium, Thorium oder Uran. Computerchips? Gäbe es ohne Sand nicht.

Den größten Bedarf hat der Bausektor. Beton besteht zu mehr als zwei Dritteln aus Sand. Die Konstruktion eines Hauses mittlerer Größe verschlingt rund 200 Tonnen Sand, der Bau eines Kilometers Autobahn verlangt nach mindestens 30 000 Tonnen.

Der globale Sand-Jahresverbrauch beträgt Schätzungen zufolge über 15 Milliarden Tonnen. Das Problem: Sand ist nicht gleich Sand. Wüstensand ist zu fein und damit unbrauchbar. Strand- und Meeressand sind dagegen prima. Das globale Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte hat auch die Nachfrage nach Sand drastisch gesteigert. Beim Sand gilt das, was auf viele Rohstoffe zutrifft – die besten Vorkommen (häufig Sand- beziehungsweise Kiesgruben) wurden schon ausgebeutet.

Wo kommt der Sand also her? Sehr oft aus dem Meer. Große Baggerschiffe saugen den Sand vom Meeresboden – ein lukratives Geschäft. Nur: Die Baggerschiffe ziehen mit ihren druckvollen Rüsseln alle auf dem Meeresboden lebenden Tiere und Pflanzen an und vernichten diese. Auf die Zerstörung des Meeresbodens folgt eine verheerende Kettenreaktion – Fischsterben inklusive.

Notwendig ist endlich ein nachhaltiger Umgang mit Sand. Für Sand gilt, dass wir seinen Wert für den Erhalt des gesamten Ökosystems anerkennen müssen. Er ist wichtig für die Nahrungsmittelsicherheit in Regionen, wo er als Puffer zwischen den Landmassen und den Ozeanen dient. So schützt er agrarische Anbaugebiete gegen die Auswirkungen von Sturmfluten – und angesichts des Klimawandels auch vor einem Ansteigen des Meeresspiegels. Wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken – noch ist nichts verloren. Ein Umsteuern muss aber jetzt erfolgen.

Der Autor lehrt Nachhaltige Entwicklung an der Uni Duisburg-Essen und publizierte zuletzt das Sachbuch „Adieu, Wachstum! Das Ende einer Erfolgsgeschichte“ (Tectum Verlag).