Analysen verstehen

Von: Rolf D. Häßler

Nachhaltigkeitsrating-Agenturen müssen transparenter werden. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Auf der Basis regulatorischer Vorgaben, beispielsweise der jüngst in Kraft getretenen 7. Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), müssen Banken und Vermögensverwalter bei ihren Finanzierungs- und Anlageentscheidungen verstärkt nachhaltigkeitsbezogene Aspekte berücksichtigen. Dabei geht es beispielsweise darum, ob ein Unternehmen die vielfältigen Risiken des Klimawandels ausreichend berücksichtigt oder Arbeitsstandards in seiner Zulieferkette durchsetzt.

Die entsprechenden Informationen stammen häufig von spezialisierten Nachhaltigkeitsratingagenturen, die Unternehmen mit Blick auf deren Management nachhaltigkeitsbezogener Herausforderungen auf Herz und Nieren prüfen. Angesichts der wachsenden Bedeutung dieser Analysen am Finanzmarkt wurde zuletzt immer stärker kritisiert, dass die verschiedenen Agenturen bei einzelnen Unternehmen zu unterschiedlichen Diagnosen kommen können und nicht transparent ist, wie diese Unterschiede zustande kommen.

Dies will die EU-Kommission nun mit einer neuen Gesetzesinitiative ändern. Deren Ziel ist es, den Markt für diese sogenannten ESG-Ratings stärker zu regulieren, um die Integrität und Aussagekraft der Analysen zu verbessern. Dazu gehört, dass die Agenturen zukünftig durch die europäische Wertpapieraufsicht ESMA zugelassen und beaufsichtigt werden sollen und sie den Unternehmen keine Rezepte mehr ausstellen, diese also bei der Verbesserung des ESG-Ratings nicht beraten dürfen. Besonders wichtig ist aber, dass die Agenturen deutlich mehr Transparenz darüber schaffen müssen, wie sie zu ihren Einschätzungen kommen.

Und dies ist gut so! Denn: Wer nachvollziehen kann, wie die Analysen durchgeführt und Bewertungen erstellt werden, kann besser mit den Unterschieden bei den Ratings der einzelnen Agenturen umgehen. Gerade diese Vielfalt der Analysen ist eine Stärke des Marktes für ESG-Ratings. Anders als im Bereich der konventionellen Kreditratings, wo die Analysen der Agenturen oft recht homogen sind, eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen die Möglichkeit, die Risiken und Chancen der einzelnen Unternehmen umfassender zu verstehen und dadurch bessere Finanzierungs- und Anlageentscheidungen zu treffen.

Der Autor ist Geschäftsführer des Instituts für Nachhaltige Kapitalanlagen (NKI).