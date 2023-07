Alltagsstress: Routine bitte!

Von: Dennis Fischer

Heute ist der langsamste Tag vom Rest unsers Lebens. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Wir leben in einer Gesellschaft der Beschleunigung und während wir noch von ChatGPT 4 fasziniert sind, arbeitet dessen Mutterfirma OpenAI bereits an der Version 5 und 6.

Während wir uns die Rechenleistung von heutigen Supercomputern kaum vorstellen können, kommen gerade die ersten Quantencomputer auf den Markt, die eine millionenfache Geschwindigkeit dieser Supercomputer aufweisen.

So fühlt es sich für viele an, als würden wir auf einem Laufband laufen, dass immer schneller wird. Wir drücken verzweifelt auf die „Langsamer-Taste“, aber sie scheint defekt zu sein. In dieser Welt kommen jetzt zahlreiche Coaches dahergelaufen und erzählen, dass Sie offen für Neues bleiben sollen. Ein beliebtes Beispiel ist der Urlaub: „Fahren Sie immer an neue Orte, entdecken Sie neue Städte und lernen Sie neue Menschen kennen!“

Da möchte ich entschieden widersprechen. Wie beim Fußball brauchen wir auch in unserem Leben sowohl ein Spielbein als auch ein Standbein. Wir brauchen neben den zahlreichen Veränderungen gewisse Konstanten im Leben. Genau aus diesem Grund fahre ich seit sieben Jahren im Sommer immer wieder an den Gardasee, wo ich aktuell diese Kolumne schreibe.

Nur im Urlaub an bekannten Orten kann man den Fokus auf die Erholung legen. Nur im Urlaub an bekannten Orten fühlt man sich vom ersten Moment an sicher und vertraut. Nur im Urlaub an bekannten Orten kann man Rituale pflegen, die die Beschleunigung verlangsamen und identitätsstiftend sind.

Genau diese Rituale geben uns Sicherheit und Stabilität im Leben. Sie stärken unsere Resilienz und sind ein elementarer Baustein, um in dieser schnelllebigen Welt bestehen zu können. Deshalb plädiere ich für das bewusste Innehalten, für Momente der Ruhe und Beständigkeit inmitten der Veränderungen.

Nur wenn wir in einigen Bereichen langweilig sind, können wir in anderen Bereichen offen für Veränderungen sein und Neues entdecken.

Es ist kein Zeichen von Rückständigkeit, seinen eigenen Gardasee in der Welt zu haben, zu dem man immer wieder gerne zurückkommt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, ein Gleichgewicht zwischen Veränderung und Stabilität zu finden und so seinen eigenen Weg in Richtung Zukunft zu gehen.

Der Autor ist Coach und Blogger. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future Work Skills“.