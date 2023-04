Achtung, Floskeln!

Von: Jana Assauer

Teilen

Sprache formt das Denken und ein einzelnes Wort kann Emotionen auslösen und Entscheidungen beeinflussen. Über diese Macht sollte man sich stets bewusst sein. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften.“ Klar, Arbeitnehmermarkt und so. Über die Hintergründe, warum wir solche Überschriften immer häufiger lesen, will ich hier gar nicht schreiben, aber über die Art, wie darüber geschrieben wird. Floskeln und Sprachbilder können sinnvoll sein, um abstrakte oder komplexe Zusammenhänge verständlicher zu machen. Sie können Emotionen oder Stimmungen vermitteln. Oft sind sie allerdings nur ein Ausdruck von Ungenauigkeit, Ideenlosigkeit oder werden sogar dazu genutzt, um die eigentlichen Fakten zu verschleiern.

Haben Sie schon einmal ein Unternehmen mit Händen gesehen? Eine Organisation selbst sucht nichts, entscheidet nichts, sondern Menschen in Unternehmen. Vielleicht eine verständliche Vereinfachung, um die Überschrift kurz und knapp zu halten, aber muss die veraltete Gebärde der Verzweiflung sein, deren bildliche Vorstellung niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlockt?

Grünes Licht geben, den Schalter umlegen oder jemanden zur Kasse bitten ... Floskeln, von lateinisch flosculus, sollen Texte wie eine Blume schmücken, verschwenden allerdings in ihrer Austauschbarkeit häufig Platz und Aufmerksamkeit. In Zeiten von KI wird es für alle, die mit Texten arbeiten, immer wichtiger, persönlich und authentisch zu kommunizieren und eine echte Verbindung zu Menschen herzustellen.

In der Wirtschaft und der Politik außerdem besonders beliebt: Buzzwords. Durch ihren inflationären Gebrauch verlieren sie zunehmend an Substanz. Unter den Ausdruck „Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg“ kann heute alles oder nichts fallen. Besser: genau beschreiben, welche Entwicklungen zu welchen konkreten Ergebnissen führen. Es lohnt sich, genau zu überlegen, was man mitteilen möchte und was daran für die Zielgruppe interessant ist. Steht der Text erst einmal, überprüfen Sie, welche Assoziationen die gebrauchten Bilder, eigentlich jeder Begriff, auslösen. Sonst sind sie schnell nur ein Placebo für eine tatsächliche Kommunikation.

Soll im Unternehmen umstrukturiert werden, sollen Arbeitsplätze abgebaut oder Mitarbeiter:innen entlassen werden? Sprache formt das Denken und ein einzelnes Wort kann Emotionen auslösen und Entscheidungen beeinflussen. Über diese Macht sollte man sich stets bewusst sein – egal welche Art von Text man in die Welt sendet.

Die Autorin unterstützt mit ihrem

Montagshappen-Themendienst Organisationen und Firmen

dabei, ihr Wissen zu vermitteln.