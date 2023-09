„Über dem Niveau von 2023“: Wirtschaftsweiser rechnet mit deutlichem Rentenplus im nächsten Jahr

Von: Thomas Schmidtutz

Professor Martin Werding: Der Wirtschaftsweise sieht großen Reformbedarf ab der Rente mit 63. © IMAGO/Jürgen Heinrich

Die Bundesregierung will noch im September das Rentenpaket II vorstellen. Doch vor allem das geplante Generationenkapital sorgt für Kritik.

München - Der Wirtschaftsweise Prof. Martin Werding hat sich für eine umfassende Reform der Rente ab 63 ausgesprochen. Wenn man mit Blick auf „Menschen in kräftezehrenden Berufen“ an der Regel festhalten wolle, müsse man „zumindest nachsteuern“, sagte Werding im Interview. Künftig müssten die Eintrittsvoraussetzungen auf langjährige Geringverdiener beschränkt werden, „die körperlich sehr anspruchsvolle Tätigkeiten ausgeübt hätten, häufig auch weniger gesund“ seien und eine geringere Lebenserwartung hätten. Hier sei ein früherer Renteneintritt „eine Frage der fairen Behandlung“. Für das kommende Jahr rechnet das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem weiteren, deutlichen Rentenplus.

Herr Prof. Werding, die Bundesregierung arbeitet am Rentenpaket II. Die Eckpunkte sollen im September stehen. Neben dem Generationenkapital plant die Ampel dabei auch eine langfristige Sicherung des Rentenniveaus. Was halten Sie von den Plänen?

Die Koalition tritt mit zwei zentralen Prämissen an: Das Rentenniveau darf langfristig nicht unter 48 Prozent fallen, und die Lebensarbeitszeit darf nicht verlängert werden. Aber das macht die Ausgangslage für die angespannten Rentenkassen nicht besser – im Gegenteil. Wenn das so kommt, müssen die Beitragssätze mittelfristig noch stärker steigen als ohne Reform und der Ruf nach zusätzlichen Steuermitteln würde damit noch lauter. Das würde vor allem junge Erwerbstätige treffen, weil sie tendenziell zunächst höhere Beitragssätze zahlen müssten und dann trotzdem wenig Rente erhielten. Das wäre für diese Generation ein schlechtes Geschäft.

Was muss passieren?

Um das Rentensystem nachhaltig zu reformieren, müsste man eigentlich nur dem Weg folgen, den wir in der Reformphase zwischen 2001 bis 2007 eingeschlagen haben: Nachhaltigkeitsfaktor, Erhöhung der Regelaltersgrenze und kapitalgedeckte Zusatzvorsorge.

Wo sehen Sie in diesem Dreiklang den größten Reformbedarf?

Im ersten Schritt bräuchten wir dringend eine Regelung zur ergänzenden Kapitaldeckung. Das von der Bundesregierung geplante Generationenkapital hilft hier nicht weiter. Stattdessen würde ich mir eine Ersatz-Regelung für Riester wünschen. Das wäre am schnellsten umsetzbar und die Zeit drängt. Zudem sollten wir uns rechtzeitig um das Thema Altersgrenze kümmern. Ohne eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird es bei der Sicherung der Rente langfristig nicht gehen. Da müssen wir ehrlich sein. Doch die Politik verdrängt das Thema. Das ist ein Riesenfehler. Denn am Thema Lebensarbeitszeit und Renteneintritt hängen jede Menge Fragen, die sich die Betroffenen stellen müssen. Zum Beispiel: Was der Einzelne von der Rente erwarten kann und wie er selbst vorsorgt.

Also wird eigentlich kein Weg daran vorbeiführen, dass die Regelarbeitszeit künftig weiter ansteigen wird über die Grenze von 67 Jahren?

Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir um eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit herumkommen, weil die Lebenserwartung steigt. Eine systemgerechte Anpassung kann ja nur sein, Renteneintritt und Erwerbsphase entsprechend zu verschieben – und die relative Länge der Ruhephase so konstant zu halten.

Nun ist es ökonomisch naheliegend, dass wir künftig länger arbeiten müssen, wenn wir länger leben, die Bevölkerung altert und gleichzeitig die Anzahl der Beschäftigten schrumpft. Warum geht dennoch immer so ein Aufschrei durch die Republik, wenn man diesen offensichtlichen Zusammenhang anspricht?

Das ist eine berechtigte Frage. Untersuchungen zufolge gibt es in Europa eine starke Präferenz zu einer kürzeren Lebensarbeitszeit – anders als etwa in den USA. Dass die Politik entgegen den Rahmenbedingungen mauert, statt den Menschen reinen Wein einzuschenken, macht es nicht besser.

Besonders umstritten ist derzeit die Rente ab 63. Doch das Angebot ist deutlich beliebter als zunächst gedacht. Zudem entzieht die Rente ab 63 dem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt auch noch viele überwiegend gut ausgebildete Arbeitskräfte. Muss die Rente ab 63 nicht schnellst möglich weg?

Die reine Lehre würde sagen: Ja, die Rente mit 63 muss so schnell wie möglich weg. Denn wir verlieren – anders als in der öffentlichen Debatte häufig behauptet – vor allem sehr gut qualifizierte Fachkräfte mit überdurchschnittlicher Gesundheit. Das verschärft den ohnehin bestehenden Arbeitskräftemangel weiter und belastet die Rentenkasse mit bis zu 14 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn wir – etwa mit Blick auf Menschen mit kräftezehrenden Berufen – trotzdem an der Regelung festhalten wollen, müssen wir zumindest nachsteuern. Im Grunde gäbe es da auch eine einfache Stellschraube: Wir erlauben die Rente ab 63 künftig nur noch langjährigen Geringverdienern. Das sind meistens Menschen, die körperlich sehr anspruchsvolle Tätigkeiten ausgeübt haben, häufig auch weniger gesund sind, und eine geringere Lebenserwartung haben. Da wäre ein früherer Renteneintritt eine Frage der fairen Behandlung.

Nun ist die Rente zum 1. Juli um 4,39 Prozent im Westen bzw. 5,86 Prozent im Osten gestiegen. Die Anpassung hängt an der Lohnentwicklung. Laut Destatis haben die Bruttolöhne und -gehälter im laufenden Jahr nominal um 5,6 Prozent gestiegen. Was bedeutet das für die Rente im kommenden Jahr: Wird es erneut einen ordentlichen Nachschlag geben?

Nach Lage der Dinge dürften die Renten auch im nächsten Jahr deutlich steigen. Denn im laufenden Jahr sind Löhne und Gehälter zum Teil spürbar gestiegen, nicht zuletzt wegen der hohen Inflation. Das wird sich im nächsten Jahr auch in der Rentenanpassung niederschlagen.

In welcher Größenordnung?

Das hängt an den Berechnungsgrundlagen, da wir jetzt haben noch keine abschließenden Werte. Aber die Anpassung orientiert sich an der durchschnittlichen Lohnsteigerung in diesem Jahr. Grob überschlagen lägen wir damit über dem Niveau von 2023.

Ein Ansatz zur langfristigen Entlastung der angespannten Rentenkassen ist die Einführung des Generationenkapitals. Danach will der Bund mit dem Rentenpaket II in den kommenden 12 Jahren über Überweisungen insgesamt rund 200 Milliarden Euro sowie weitere Aktien von Bundesbeteiligungen in einem Staatsfonds bereitstellen. Richtig?

Zunächst: Das Generationenkapital wird über Darlehen finanziert. Daher dürften die Erträge – also die Differenz aus den möglichen Kursgewinnen und Dividenden und den entsprechenden Zinslasten des Bundes – wohl überschaubar bleiben. Inzwischen steigen die Zinsen wieder und damit auch die Refinanzierungskosten des Staates. Wenn der Fonds auf die offenbar geplanten 200 Milliarden Euro angewachsen ist, und wir eine durchaus optimistische Prognose von acht Prozent Aktienrendite minus drei Prozent Zinslast unterstellen, dürften nach groben Schätzungen bei fünf Prozent Rendite und einem Topf von 200 Milliarden zehn Milliarden Euro zurückkommen.

Der Generationenkapital bringt also keinen nennenswerten Beitrag zur Senkung der Rentenlast in den kommenden Jahrzehnten?

Mit einem möglichen Ertrag von zehn Milliarden könnten Sie ab 2035 den Beitragssatz zur Rente um 0,5 Prozentpunkte senken. Schon daran sehen Sie: Das Generationenkapital würde keinen substanziellen Beitrag zur Entlastung der Rentenkassen liefern. Dazu kommen noch viele weitere ungeklärte Themen, denken Sie nur an die Frage, welche Aktien für ein Investment überhaupt in die engere Wahl kämen. Dürften die Fondsmanager völlig frei agieren und auf rendite-starke Titel setzen oder unterlägen sie bei der Aktienauswahl womöglich Beschränkungen, die je nach aktueller Regierung auch noch schwanken könnten, etwa um eine bestimmte Strukturpolitik zu verfolgen oder die ökologische Transformation voranzutreiben. Und auch langfristig würden die Aussichten kaum besser. Denn wenn die Erträge – wie vorgesehen – vollständig an die Rentenkassen ausgeschüttet werden, wird es auch keine Zinses-Zinseffekte geben.

Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass der künftig gut dotierte Staatsfonds in Zeiten knapper Kassen Begehrlichkeiten weckt, und sich der Bund beim Generationenkapital womöglich bedienen könnte, etwa in Form eines Darlehens, oder indem eine geplante Rate kurzfristig einfach nicht überwiesen wird?

Diese Möglichkeiten halte ich sogar für das größte Problem. Die wechselvolle Geschichte der Pensionsrücklagen der Länder ist hier sehr lehrreich. Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel zwar darauf geeinigt, den Generationenvertrag wie Eigentum zu schützen. Aber wie wollen Sie das über sehr lange Zeiträume wirklich sicherstellen? Auf jeden Fall sind Situationen denkbar, in denen zumindest die geplante Dotierung zwischenzeitlich ausgesetzt wird, eventuell wird sogar Kapital entnommen. Dafür gibt es auch international viele Beispiele.

Was wäre die Alternative?

Klar ist: Wir brauchen eine ergänzende Kapitaldeckung für die Rente. Dabei plädieren wir im Sachverständigenrat Wirtschaft für eine Ersatz-Lösung für Riester, die eine breit gestreute Anlagestrategie vor allem in internationale Aktien bzw. ETFs ermöglicht oder in Immobilien bzw. Anleihen investiert. Außerdem böte ein solches Modell Eigentumsrechte – im Unterschied zum Modell des Generationenvertrags. Das ist ein zentraler Unterschied, gerade mit Blick auf mögliche Begehrlichkeiten.

Ein zentrales Problem bei Riester ist die 100-prozentige Garantie der Anlagen. Das will die Ampel künftig lockern. Richtig?

Ja, bei einer gut diversifizierten Anlagestrategie brauchen wir keine Garantien. Das zeigen zahlreiche Studien, zuletzt etwa vom ZEW im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband. Danach entstehen bei Anlagen in große, internationale Indizes wie den MSCI World über sehr lange Zeiträume in 99 Prozent der Fälle keine Verluste. Wenn man dann noch mit gut fünf Jahren Vorlauf vor dem Renteneintritt aus dem Aktienmarkt aussteigt, ist das Verlustrisiko faktisch bei null.

Der Abschied in den Ruhestand ist ja nicht nur für die Rentenkassen ein Problem. Auch die Länder stehen angesichts der bevorstehenden Ruhestandswelle bei Beamten vor gewaltigen Herausforderungen. Alleine 2021 haben die Länder nach Berechnungen der Stiftung Marktwirtschaft 43 Milliarden Euro für die Versorgung ihrer Pensionäre aufgewandt – bei steigender Tendenz. Doch viele Bundesländer haben dafür kaum vorgesorgt. Wie gefährlich ist diese Ausgangslage für die Länderhaushalte?

Die Studie zeigt große Unterschiede, sowohl was die Lasten und die mögliche Vorsorge anbelangt als auch die Anzahl der Verbeamtungen. Aber vor allem einige westdeutsche Bundesländer könnten künftig unter Druck geraten, weil ein immer größerer Anteil des Haushalts für die Personalausgaben für Beschäftigte und die Pensionszahlungen für Beamte anfällt. Das würde die finanziellen Spielräume der Länder weiter einschränken.

Angesichts der Lasten kritisieren viele Ökonomen die großzügige Verbeamtungspraxis, vor allem bei Lehrern. Müssen die Länder da einen rigideren Kurs fahren?

Absolut. Um das Problem zu entschärfen, brauchen wir aber zunächst geänderte Rahmenbedingungen. Die Länder müssten sich darauf verpflichten, für Pensionslasten finanziell vorzusorgen, etwa, indem sie Rücklagen für neue Beamte bilden. Das Musterland in dieser Hinsicht ist Sachsen. Doch der stärkste Hebel, um die latente Sprengkraft langfristig aus den Länderhaushalten zu nehmen, ist die Verbeamtungspraxis. Die zentrale Frage dabei ist: Welche staatlichen Funktionen müssen von Beamten wahrgenommen werden? Für die Polizei herrscht da sicher Konsens. Aber bei anderen Berufen wie Lehrern geht es auch ohne. Das Problem ist, dass Lehrer derzeit bundesweit knapp sind. Wir sehen gegenwärtig einen regelrechten Konkurrenzkampf der Bundesländer um angehende Lehrer. Um attraktiver für mögliche Bewerber zu sein, locken die Kultusminister mit Beamtenstellen. Wenn wir die künftige Lage verbessern wollen, müssten sich die Länder auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen und die Verbeamtung für Lehrer zügig einstellen.

Hilfreich könnte auch eine größere Transparenz sein, etwa indem die Länder aufgelaufenen Versorgungsansprüche gesondert ausweisen oder pro Monat entsprechend absehbare Abgaben in einen Pensionsfonds abführen, wie es etwa Sachsen vormacht. Müsste man das nicht verpflichtend machen?

Unbedingt. Der Vorteil einer Verbeamtung liegt mit Blick auf die Personalkosten derzeit ja gerade darin, dass die Länder bei Beamten keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Wenn sie dann auch keine Rückstellungen bilden, ist das erst mal günstiger, aber eine Last-Verschiebung in die Zukunft. Wenn wir an das erwartete Ableben der Hinterbliebenen eines jungen Beamten denken, reden wir im Extremfall über Leistungsversprechen und Versorgungsansprüche für 70 Jahre. Das ist einfach keine gute Governance.

Aber der Bund ist hier nicht weisungsbefugt. Wie kann man das verpflichtend machen?

Das ist eines der Hauptprobleme. Wir haben kein einheitliches Beamtenrecht für alle Bundesländer und den Bund. Das müssten 17 Parlamente unabhängig voneinander beschließen. Und darum ist das politisch so extrem schwierig.

Das klingt nicht so, als sei das ein Thema, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren verabschiedet wird.

Wahrscheinlich nicht. Aber man wird in den kommenden Jahren möglicherweise Bundesländer sehen, die extrem unter Druck geraten und damit auch als mahnendes Beispiel dienen. Und es gibt ja immer noch Politiker mit Weitsicht, die auch länger als eine oder zwei Legislaturperioden denken und zur Erkenntnis kommen: Das können wir unseren Kindern und Enkeln wirklich nicht antun.