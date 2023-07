Freundlicher Dax-Start in zweite Jahreshälfte

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Montag im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 16.186,14 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen.

Frankfurt/Main - Im ersten Halbjahr war das Börsenbarometer um beachtliche 16 Prozent hochgeklettert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagvormittag 0,09 Prozent auf 27.634,13 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,3 Prozent höher.

Positive Impulse sieht Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in neuen Konjunkturdaten aus China. Dort sank der Caixin-Einkaufsmanagerindex für kleine und mittlere Produktionsbetriebe zwar zum Vormonat, hielt sich aber oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

Auf stärkere Impulse von der Wallstreet muss die Deutsche Börse zum Wochenauftakt wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA am Montag niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden.

Unter den Einzelwerten gehörten die Papiere von Symrise mit einem Kursrückgang von 1,2 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Goldman Sachs stufte die Titel des Aromen- und Duftstoffherstellers von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 115 auf 97 Euro.

Dagegen waren die Aktien von Redcare Pharmacy als MDax-Spitzenreiter mit plus 3,1 Prozent besonders stark gefragt. Die Online-Apotheke profitiert davon, dass für Patienten seit Samstag die Möglichkeit zum Einlösen elektronischer Rezepte mit der Krankenversichertenkarte besteht. Bis Ende Juli sollen laut Bundesgesundheitsministerium voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken diesen neuen Weg anbieten.

Die Aktien von ProSiebenSat.1 verteuerten sich um 1,0 Prozent, nachdem Konzernchef Bert Habets die öffentlich-rechtlichen TV-Sender für eine Zusammenarbeit im Mediathek-Bereich erneut umworben hatte. Dem privaten TV-Konzern schwebt vor, dass die Mediatheken von ARD und ZDF auf der eigenen Streaming-Plattform Joyn des TV-Konzerns verfügbar sein könnten - bislang kann man dort das Live-Programm von öffentlich-rechtlichen und das von privaten Sendern sehen.

Die Aktien von Cewe stiegen als SDax-Spitzenreiter um 4,1 Prozent. Die Baader Bank hatte die Papiere des Fotodienstleisters von „Add“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 116 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse begründete die Kaufempfehlung unter anderem mit einem über den Erwartungen liegenden Umsatzwachstum von Cewe im ersten Quartal und mit ermutigenden Indikationen für das zweite Quartal. dpa