Wenn das Homeoffice lockt

Von: Thomas Magenheim-Hörmann

Arbeiten im Homeoffice. © imago images/Westend61

Viele Beschäftigte haben sich an die Arbeit zu Hause gewöhnt. Um sie ins Büro zurück zu locken, müssen Unternehmen kreativ sein.

Jürgen Schlag weiß, was Firmen mit vielen Schreibtischjobs umtreibt. „Ihre größte Frage ist, wie bekomme ich die Menschen wieder ins Büro“, sagt der Geschäftsführer des Büroplaners Designfunktion. Viele Beschäftigte wollen aber nicht raus aus dem Homeoffice. Wie dieses Spannungsfeld aufgelöst werden kann, haben Fachleute in Nürnberg diskutiert. Klar ist, dass Beschäftigten vor allem eine hybride Mischung aus Büro- und Heimarbeit einiges wert ist. „Befragte setzen die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, mit fünf Prozent Lohnerhöhung gleich“, sagt Mathias Dolls, Vizechef des Ifo-Zentrums für Makroökonomik.

Das sei ein globaler Durchschnittswert, der sich bei Befragungen in vielen Ländern von 2021 bis heute herauskristalliert habe, sagt der Wirtschaftsforscher. Deutsche Beschäftigte ordnen Homeoffice sogar knapp sechs Prozent Lohnerhöhung zu. Heute arbeitet jeder dritte Beschäftigte teils oder ganz im Homeoffice. Vor der Pandemie war es nur etwa jeder Zehnte.

Pro Arbeitswoche sind es hierzulande im Schnitt 1,1 Tage im Homeoffice, wie Dolls ermittelt hat. Für das Recht auf Homeoffice sei gut jeder Vierte bereit, den Arbeitgeber zu wechseln.

Dazu passt eine andere Erkenntnis: Nach einer jahrelangen Stagnation steige seit 2021 die Bereitschaft, für eine Stelle weiter zu pendeln, sagt Wolfgang Dauth vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Das gilt aber nur für Berufe, die sich für mobiles Arbeiten eignen.“ Wer nur noch ein paar Arbeitstage pendeln müsse, nehme eben längere Strecken in Kauf. „Für Firmen steigt dadurch das Arbeitskräftepotential“, stellt der Arbeitsmarktforscher klar. Mit Homeoffice-Modellen könnten Firmen auch mehr weibliches Personal finden oder die Inklusion vorantreiben. Von dem Trend profitierten aber bislang nur Unternehmen aus den Großstädten, weil sie Homeoffice-Vorreiter seien.

„Das Team entscheidet“

Die Nürnberger Softwarefirma Datev sieht sich als Vorreiter. „Präsenz war vor Corona bei uns der Normalzustand“, sagt Datev-Personalchefin Julia Bangerth. Dann kam pandemiebedingtes Homeoffice. „Das funktioniert besser, als wir uns vorgestellt haben“, erzählt die Personalerin. Mit dem Auslaufen der Pandemie seien dann Ängste in der Belegschaft entstanden, wieder fünf Tage die Woche ins Büro zu müssen. „Es war klar, wir brauchen schnell eine Betriebsvereinbarung“, sagt Bangerth.

Datev hat eine besondere Lösung gefunden: „Das Team entscheidet, nicht die Führungskraft und wir haben das bisher nicht bereut“, sagt Bangerth. Resultat der Freiheit: „Die Anwesenheit nimmt wieder zu und pendelt sich bei 30 bis 40 Prozent Gebäudeauslastung ein“, sagt die Datev-Personalchefin.

Ein Selbstläufer sei das aber nicht. „Es braucht neue Kompetenzen im Team und bei Führungskräften“, betont Bangerth. Führen auf Distanz sei eine Herausforderung, bei der Vertrauen gefragt sei, was manchem Vorgesetzten schwer falle. Bei Beschäftigen wiederum sei ein neues Maß an Selbsteinschätzung gefragt: Was erarbeite ich besser zu Hause, was besser im Büro? Datev habe Führungskräfte deshalb spezialisiert. Es gebe Chefinnen und Chefs für das Fachliche, andere für Team-Belange und dritte für rein Menschliches.

Auch Büroplaner Schlag betont die Verknüpfung von Homeoffice und Büroarbeit. Wie die Arbeitswelt aussieht, sei ein wichtiger Teil der Unternehmens-DNA, die von Beschäftigten stark wahrgenommen werde. Büroräume nach dem Vorbild von US-Konzernen mit Wohlfühlinseln, Barista und Treffpunkten zu gestalten, sei das eine, Vertrauensarbeitszeiten und Vertrauensarbeitsorte zuzulassen das andere.

Das Problem, innerbetrieblich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu schaffen mit Jobs, die Homeoffice-fähig sind, und denen, wo das nicht geht, werde künftig auch durch Künstliche Intelligenz und Digitalisierung geringer werden, glaubt Schlag. „In Fertigungsbetrieben wird es künftig möglich sein, Maschinen auch von zu Hause aus zu steuern“, meint er.