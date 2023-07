Tarifbindung sorgt für mehr Arbeit und weniger Lohn

Von: Steffen Herrmann

Die Zahl der tarifgebundenen Unternehmen nimmt weiter ab, wie eine Untersuchung zeigt. Das hat Folgen für die Beschäftigten.

Deutschlandweit arbeiten immer weniger Menschen in tarifgebundenen Betrieben. Die Tarifbindung lag 2022 bei rund 43 Prozent in Westdeutschland und bei knapp 33 Prozent in ostdeutschen Bundesländern, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag mitteilte. Damit habe sich der „schleichende Bedeutungsverlust“ der Tarifbindung nach einer Phase der Stabilität in den Jahren 2020 und 2021 fortgesetzt. Bundesweit arbeiteten zuletzt 41 Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag.

Seit bald 30 Jahren ziehen sich immer mehr Unternehmen aus der Tarifbindung zurück. Von 1996 bis 2022 sank der Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben nach Angaben der IAB-Fachleute in Westdeutschland um insgesamt 26 Prozentpunkte. In Ostdeutschland, wo traditionell weniger Betriebe tarifgebunden sind, ging der Anteil um 23 Prozentpunkte zurück. „Die sinkende Tarifbindung ist weitestgehend auf den Rückgang der Branchentarifbindung in der Privatwirtschaft zurückzuführen, denn im öffentlichen Sektor blieb diese weitgehend stabil“, sagte IAB-Forscherin Susanne Kohaut, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen rund 15 500 Betriebe befragt hat.

Wert der Mitbestimmung

Die sinkende Tarifbindung dürften viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Geldbeutel spüren: Beschäftigte ohne Tarifvertrag verdienen im Schnitt elf Prozent weniger als Angestellte in tarifgebundenen Betrieben. Das zeigte eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Auch auf die Arbeitszeit hat die Tarifbindung Einfluss: Beschäftigte mit Tarifvertrag arbeiten pro Woche durchschnittlich 54 Minuten weniger. Die Gewerkschaften hatten in den 1980er und 1990er Jahren Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen können – die aber nur in tarifgebundenen Betrieben gelten.

Laut den aktuellen IAB-Daten ist auch die betriebliche Mitbestimmung tendenziell rückläufig: Es gibt also immer weniger Personal- und Betriebsräte, die in den Betrieben zum Beispiel bei Themen wie Arbeitszeit oder Arbeitssicherheit mitbestimmen. In den Jahren 2021 und 2022 arbeiteten etwa 43 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebs- oder Personalrat.

„Aus Sicht der Wissenschaft spricht einiges dafür, dass die betriebliche Mitbestimmung Vorteile mit sich bringt, gerade im Hinblick auf die wirtschaftliche Transformation und die Arbeits- und Fachkräftesicherung“, sagte IAB-Forscher Christian Hohendanner. Betriebe mit Betriebsrat wiesen im Durchschnitt eine höhere Produktivität auf, hätten weniger Personalfluktuation und böten höhere Löhne sowie mehr Arbeitszeitflexibilität.