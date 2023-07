Streikexperte Jürgen Hinzer: „Ministerpräsident Boris Rhein hat sich nicht blicken lassen“

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Bis heute ist Jürgen Hinzer (links) bundesweit im Einsatz, unterstützte zuletzt auch den Betriebsrat der Frankfurter Binding-Brauerei.

Gewerkschafter und Streikexperte Jürgen Hinzer über Arbeitskämpfe bei Asbach, Binding und in Frankfurter Luxushotels, über internationale Solidarität und das Erstarken der Rechten.

Er ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Gewerkschaftsbewegung: Jürgen Hinzer. Der frühere Bundesstreikbeauftragte der NGG hat bis zu seinem Ruhestand 167 Arbeitskämpfe in Deutschland organisiert. Von Bremen bis Berchtesgaden schickte ihn die Gewerkschaft dorthin, wo besonders schwierige Konflikte zu bewältigen waren. Jetzt wird Hinzer 75 Jahre alt. Doch er ist immer noch aktiv, tritt bei Warnstreiks und Aktionen auf. Zu seinem Geburtstag sprach die FR mit ihm über knifflige Situationen, die Basis-Ausrüstung eines Agitators und den Kampf gegen die AfD.

Herr Hinzer, Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Lager für Geflüchtete geboren.

Ja. Das war in der Nähe von Reinsehlen in der Lüneburger Heide. Das hatten die Nazis noch als Flugplatz genutzt. 1946 kamen dann Flüchtlinge aus Ostdeutschland dort an und 1948 wurde ich dort geboren. Meine Eltern lebten in einer Baracke mit 800 Menschen und dreistöckigen Betten. Nebendran war ein kleines Hilfskrankenhaus, da brachte meine Mutter mich zur Welt.

Aufgewachsen sind sie im Aachener Kohlerevier.

Wir lebten in einer Anderthalb-Zimmer-Wohnung. Die Einheimischen lehnten uns als „Pollacken“ ab. Mein Vater war Bergmann und gewählter Vorsitzender vom Schachtgewerkschaftsausschuss, also der Interessenvertretung der Bergleute. In der Schule wurden wir gnadenlos geprügelt. Ich bekam Schwierigkeiten, weil ich im Unterricht immer Widerworte gegeben habe und von den Kämpfen der Bergarbeiter erzählt habe.

Sie begannen eine Lehre als Maurer, wussten aber bald, dass das nicht Ihr Beruf war.

Ich hab das Duckmäuserische in der Firma nicht gemocht. Wenn mittags der Chef kam, haben alle schneller gearbeitet und unter sich geguckt. Ich wollte Gewerkschafter werden. Ganz entscheidend war da für mich, dass ich ab 1968 die Bundesjugendschule des DGB in Oberursel besucht habe. Da hatte ich Lehrer wie Norbert Trautwein und Manfred Ulrich, Schüler des Politologen Wolfgang Abendroth, die haben mir ein antikapitalistisches Weltbild vermittelt. Ich lernte marxistische Theorie. Ich habe mir schon damals keine Illusionen über das kapitalistische Wirtschaftssystem gemacht.

Lange Zeit galten ja Unternehmer und Gewerkschafter offiziell in der Bundesrepublik als Sozialpartner.

Ich habe Sozialpartnerschaft in meiner Arbeit als Gewerkschafter nie erlebt. Eher wird ein Tiger zum Vegetarier als dass ein Unternehmer zum Sozialpartner wird. Der Unternehmer ist im kapitalistischen System immer der Gesetzmäßigkeit des Profits unterworfen und wird versuchen, den höchstmöglichen Gewinn herauszuholen.

Sie haben von 1976 bis 2013 als Gewerkschaftssekretär gearbeitet, waren Bundesstreikbeauftragter der NGG und haben insgesamt 167 Streiks mitorganisiert. Das gilt als Rekord in Deutschland.

Ich habe massiven Widerstand in Unternehmen gegen gewerkschaftliche Arbeit und gegen die Bildung von Betriebsräten erlebt. Nach dem Gesetz muss es vier Betriebsversammlungen im Jahr geben. Viele Betriebe haben es mit Mühe und Not auf eine im Jahr gebracht. Meine erste Betriebsversammlung habe ich 1979 bei der Binding-Brauerei gemacht. Da habe ich in meiner Rede vor dem Abbau von Arbeitsplätzen gewarnt. Hinterher kam der Betriebsratsvorsitzende zu mir und sagte: „Ich lade Dich nicht mehr ein. Du sagst die Wahrheit. Das bringt Unruhe.“

Sie feiern jetzt 75. Geburtstag, werden aber immer noch zu Streik-Aktionen eingeladen und sprechen dort auch. Welchen Arbeitskampf würden Sie heute als ihren wichtigsten einstufen?

Das ist unmöglich zu sagen. Sehr wichtig war sicher der Kampf um Asbach in Rüdesheim 1995, als wir bis zur Konzernzentrale in London gefahren sind und am Ende das Unternehmen gerettet haben. Da wurde damals ganz Hessen erfasst. Ministerpräsident Hans Eichel (SPD) kam zu uns und hat uns unterstützt. Als jetzt der Kampf gegen die Schließung der Binding Brauerei in Frankfurt anstand, haben sich weder Ministerpräsident Boris Rhein noch Wirtschaftsminister Tarek Al Wazir jemals beim Betriebsrat blicken lassen. Das ist eine Schande.

Häufig sind Sie in Branchen als Pionier aufgetreten und haben die ersten Arbeitskämpfe überhaupt organisiert.

Ja. Wir waren die Ersten. Zum Beispiel mit den ersten Warnstreiks in hessischen Brauereien nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder mit dem ersten Arbeitskampf in Frankfurter Luxushotels. Da kam es zu bizarren Szenen. Ich erinnere mich noch, wie vor dem Frankfurter Hof ein 500er-Mercedes mit Fahrer vorfuhr und dann eine Frau mit Pudel auf dem Arm ausstieg, uns Streikende sah und zu ihrem Begleiter sagte: „Liebling, Liebling, da bekommen wir heute kein Abendessen!“ Wir haben die ersten Streiks bei Milupa in Friedrichsdorf organisiert, bei vielen Mineralbrunnen und Brauereien.

Wie sah ihre Ausrüstung aus?

Ich bin immer mit meinem VW Golf unterwegs gewesen. Ich hatte eine Lautsprecheranlage dabei und ein Megafon. Und ein großes rotes Transparent mit der weißen Aufschrift „Streik“. Ein Streik fällt nicht vom Himmel. Der erste Schritt ist, dass du das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen gewinnst, wenn du bei Betriebsversammlungen auftrittst.

Sie sind bekannt für Ihre kämpferischen Reden. Warum sind solche Auftritte so wichtig?

Weil die Menschen bei dieser Gelegenheit merken, sehr schnell merken, dass du es ernst meinst. Nur wer selbst entflammt ist, kann andere entflammen. Als Gewerkschaftssekretär musst du vorangehen. Du musst zum Beispiel bei der Blockade eines Werkstores der erste sein, der sich hinsetzt und den Lastwagen den Weg versperrt. Ganz wichtig ist: Du musst den Menschen die Angst nehmen. Ich bin nie ein Freund gewesen von rechtlichen Auseinandersetzungen. Die direkte Aktion ist wichtig, das kollektive Auftreten ist wichtig. Im Streik lernen sich die Menschen kennen.

In Ihren Reden gehen Sie stets auf die internationale Solidarität ein. Warum?

In den Betrieben gibt es oft einen hohen Anteil ausländischer Kolleginnen und Kollegen. Die sind noch immer der Diskriminierung ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig, rassistischen Arschlöchern die Rote Karte zu zeigen.

Die Gewerkschaften bekommen es in ihrer Arbeit zunehmend mit internationalen Konzernen zu tun, die über Deutschland hinaus tätig sind.

Ich bin heute stolz darauf, wie positiv meine Gewerkschaft NGG sich entwickelt hat, die noch in den 80er Jahren als Knackwurst-Gewerkschaft galt. Heute ist da von Sozialpartnerschaft nichts mehr zu spüren. Wir dürfen es nicht internationalen Multis überlassen, über die Schließung von Betrieben zu entscheiden. Da müssen wir gegenhalten.

In Ihren Reden gibt es häufig historische Bezüge, Sie erinnern an Ikonen der Arbeiterbewegung. Warum?

Schon mein Vater hat mich gelehrt, dass wir stolz sein müssen auf unsere Geschichte. Die Geschichte der Arbeiterbewegung ist auch eine Mahnung. Und sie hilft uns, beim gegenwärtigen Erstarken der rechten Kräfte wie der AfD nicht in Ängstlichkeit zu verfallen. Ich bin stolz darauf, dass ich noch Menschen kennengelernt habe, die Konzentrationslager überstanden hatten, wie etwa Willy Schmidt. Oder den Emigranten Jakob Moneta. Obwohl ein großer Teil seiner Familie in Auschwitz ermordet worden war, kam er nach Deutschland zurück und begann in der IG Metall zu arbeiten. Ich habe Eric Canepa getroffen in Deutschland, den Leiter des Brecht Forums in New York. Der hat mich eingeladen, um dort einen Vortrag über die Globalisierung der Gewerkschaften zu halten. Ich habe ihm dann das Buch „Die Befreiung von Buchenwald“ mit einer Widmung von Emil Carlebach mitgebracht. Nachdem ich in New York gesprochen hatte, stand ein Mann auf und berichtete, dass ihm die Buchenwald-Häftlinge im Lager als Kind das Leben gerettet hätten. Da läuft es mir heute noch kalt den Rücken herunter.

Sie haben als Gewerkschafter viel international gearbeitet, Verbindungen nach Frankreich oder nach Chile geknüpft. Warum?

Schon Karl Marx hat geschrieben, dass die Arbeiter international aufgestellt sein müssen. Die Unternehmen sind es auch. Und es muss uns gelingen, dagegen einen Internationalismus der Gewerkschaften zu stellen. Am 11. September jährt sich zum 50. Mal der rechte Putsch gegen die demokratische Regierung Allende in Chile. Ich war ein Anhänger Allendes und bleibe es. Schon vor 25 Jahren habe ich Manuel Ahumada, den Vorsitzenden der Lebensmittelgewerkschaft Chiles, in Deutschland begrüßt. Wir haben Veranstaltungen gemacht und die Säle waren voll. Später habe ich 12 000 Dollar als Spenden gesammelt und bin damit zu Ahumada nach Chile geflogen. Am 10. September planen wir eine Veranstaltung im Frankfurter Gewerkschaftshaus zum 50. Jahrestag des Putsches.

Sie haben das Erstarken der Rechten schon erwähnt. Wie können wir ihnen entgegentreten?

Als Gewerkschafter antworte ich: Indem wir nicht so eine schäbige Mini-Erhöhung des Mindestlohns vornehmen. Das stärkt die AfD. Gerade in den östlichen Bundesländern wird sie mit dem Argument auftreten: Für die Asylbewerber ist Geld da, für uns hart Arbeitende nichts!