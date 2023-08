SPD-Konzept: Mehr Frauen für den Arbeitsmarkt

Von: Pitt von Bebenburg

Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer. © IMAGO/Westend61

Die SPD-Fraktion will Personalmangel reduzieren und soziale Berufe attraktiver machen. Aber wie genau? Das geht aus einem Papier hervor, das der FR vorliegt.

Der Kampf gegen den Fachkräftemangel ist nach Auffassung der SPD-Fraktion im Bundestag eine „Jahrhundertaufgabe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik“. In einem siebenseitigen Papier, das die Fraktion bei einer auswärtigen Klausurtagung am heutigen Montag in Wiesbaden beschließen will, listen die Sozialdemokraten die aus ihrer Sicht notwendigen Schritte auf.

Ihren Fokus richten sie dabei auf die sozialen Berufe. „Denn ohne ausreichend Personal in diesen Berufen könnten viele Menschen ihrer Erwerbsarbeit nicht nachgehen, weil sie sich um Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen oder Unterstützung von Menschen mit Behinderungen kümmern müssten“, heißt es in dem Papier, das der Frankfurter Rundschau vorab vorlag. Attraktiv würden soziale Tätigkeiten durch mehr Gehalt, bessere Work-Life-Balance und Karrieremöglichkeiten.

Tarifgebundene Löhne

„Die Arbeitsbedingungen sind entscheidend“, formuliert die SPD-Fraktion. „Nur mit besserer, tarifgebundener Bezahlung, besseren Personalschlüsseln sowie guter Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen können motivierte Fachkräfte gewonnen und langfristig gehalten werden.“ Ziel der SPD-Fraktion sei es, soziale Berufe „bereits in der Ausbildung attraktiver zu machen, etwa durch die Einführung einer Ausbildungsvergütung“.

Die Abschaffung des „aus der Zeit gefallenen Ehegattensplittings“ soll dazu beitragen, dass Frauen häufiger berufstätig sind. Es halte in seiner jetzigen Form Frauen vom Arbeitsmarkt fern. „Noch nie waren so viele Frauen so gut ausgebildet wie heute. Viele Faktoren halten sie aber derzeit noch in der Teilzeitfalle“, heißt es in dem Papier. Dabei wünsche sich eine Mehrheit von ihnen, ihr Arbeitszeitvolumen auszuweiten.

Wenn es gelinge, das Arbeitszeitvolumen der Teilzeitbeschäftigten nur um zehn Prozent zu erhöhen, stünden dem Arbeitsmarkt 400 000 Fachkräfte mehr zur Verfügung, rechnet die Fraktion vor. Allein durch eine Reform des Ehegattensplittings hin zu einer Besteuerung, die alle Familienformen stärkt, könnten nach neuesten Schätzungen mehr als 200 000 Vollzeitstellen besetzt werden.

„Echte Willkommenskultur“

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt sagte, gewonnen werden müssten Fachkräfte aus dem In- und Ausland. Priorität hat für die Sozialdemokraten, dass alle Menschen, die ohne Arbeit oder unfreiwillig in Teilzeit feststeckten, eine passende Arbeit finden. Darüber hinaus sei aber auch die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland notwendig – Jahr für Jahr müssten nach Expertenschätzungen rund 400 000 mehr Menschen nach Deutschland ziehen als weggehen.

„Vielfalt muss unsere Stärke werden“, stellt Schmidt fest. Nur mit Offenheit und einer „echten Willkommenskultur“ ließen sich „die Fachkräfte für Deutschland gewinnen, die wir so dringend brauchen“.

Die SPD preist daher das im Bundestag jüngste beschlossene Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften. Es erleichtert Ausländerinnen und Ausländern den Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt nach einem Punktesystem, bei dem ihre Qualifikation, ihre Berufserfahrung und ihre Sprachkenntnisse berücksichtigt werden.