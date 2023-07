Leiharbeit: Beschäftigte zweiter Klasse

Von: Steffen Herrmann

Gleiche Arbeit, ja. Aber auch gleicher Lohn? Für viele Leiharbeitskräfte gilt das Prinzip „Equal Pay“ nicht. © Rainer Weisflog/Imago

Leiharbeitskräfte verdienen bei gleicher Ausbildung häufig schlechter, wie Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Die Linkspartei fordert deshalb Equal Pay.

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn? Für Leiharbeitskräfte gilt das nicht immer. Viele verdienen weniger als die Stammbelegschaft des gleichen Betriebs. Wie groß die Lohnlücke tatsächlich ist, zeigt eine Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl (Linke). Die Daten liegen der FR vor.

Demnach lohnt sich die Leiharbeit in der Regel nur für die Unternehmen. Die Leiharbeitskräfte selbst müssen teils deutliche Einbußen beim Gehalt hinnehmen: Ihr mittlerer Bruttolohn lag 2022 bei 2254 Euro. Das Medianentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten betrug dagegen 3646 Euro. Ein Unterschied von 1392 Euro oder 38,2 Prozent.

„Die Zahlen beweisen erneut, dass Leiharbeit ein Instrument des Lohndumpings ist“, sagt Susanne Ferschl, die den Arbeitskreis Arbeit, Soziales & Gesundheit ihrer Fraktion leitet.

Viele Leiharbeitskräfte verdienen schlecht

Fast 60 Prozent der Leiharbeitskräfte arbeiten für einen Niedriglohn, wie aus den Daten der Bundesagentur hervorgeht. In der Branche Verkehr/Logistik sind es sogar mehr als 80 Prozent der Leiharbeitskräfte, die ein Gehalt unter der OECD-Niedriglohnschwelle bekommen. In der Gesamtwirtschaft müssen 16,5 Prozent der Beschäftigten mit einem Niedriglohn über die Runden kommen.

Die BA-Daten widerlegen auch ein Vorurteil: Anders als häufig angenommen haben knapp 50 Prozent der Leiharbeitskräfte einen anerkannten Berufsabschluss. Weitere zehn Prozent haben sogar einen akademischen Abschluss. Die Mehrheit der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ist also nicht „ungelernt“.

Leiharbeit: Niedriglohn trotz Abschluss

Die BA-Daten zeigen auch: Ein Berufsabschluss oder ein akademischer Abschluss schützen Leiharbeitskräfte nicht vor Niedriglöhnen. Normalerweise sinkt das Risiko, für einen Niedriglohn arbeiten zu müssen, mit einem Abschluss. Bei Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern ist das nicht der Fall: Fast jede zweite Leiharbeitskraft erhält trotz eines Berufsabschlusses einen Niedriglohn.

Im vergangenen Jahr arbeiteten 811 776 Menschen in der Leiharbeit. Der Anteil der Leiharbeitskräfte an allen Beschäftigten betrug knapp 2,1 Prozent.

Die Gegnerinnen und Gegner der Leiharbeit versuchen seit Jahren, das Prinzip „Equal Pay“ durchzusetzen. Bislang ohne Erfolg – zuletzt hatte im Mai das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschieden, dass Leiharbeitskräfte und Stammbelegschaft nicht den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen müssen. Tarifverträge dürften vom Gleichstellungsgrundsatz des Equal Pay abweichen, da diese Ungleichbehandlung auf anderem Wege kompensiert werde, so die Richterinnen und Richter in ihrer Begründung.

Für die Bundestagsabgeordnete Ferschl ist deshalb klar, dass sich nur durch gesetzgeberisches Handeln etwas ändern wird: „Wenn Arbeit sich lohnen soll, wie die FDP so gern fordert, und die SPD es mit dem versprochenen Respekt für Beschäftigte ernst meint, dann muss der Grundsatz ‚Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ auch für Beschäftigte in der Leiharbeit gelten.“ Es dürfe nicht länger „Arbeitnehmer zweiter Klasse“ geben, fordert die Politikerin der Linkspartei. „Dafür müssen die Regelungen, die eine Schlechterstellung durch Tarifvertrag erlauben, aus dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gestrichen werden.“